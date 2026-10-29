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台達電前三季稅後純益691億 大增61%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電EPS
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台達電（2308）昨（28）日公布第3季稅後純益234.95億元，季減6.5%，是歷年最強的第3季並且是單季歷史次高，惟不如市場預期，年增26%，每股純益9.04元；前三季稅後純益691.85億元，年增61.7%，每股純益26.64元。

台達電今天將召開法說會，由董事長鄭平親自主持，法人聚焦最新營運展望、美國市場布局、輝達新平台應用進展、最新投資據點，以及資本支出等議題。台達電昨天股價漲40元、收1,550元。

台達電第3季合併營收衝上1,970.59億元，連兩季改寫新猷，季增7.5%，年增31%；毛利率34.08%，季減1.56個百分點，年減0.79個百分點；營業利益326.2億元，季增6.7%，年增31.4%，本業獲利創歷史新高。

台達電昨天並公告，斥資17.27億元，取得轉投資晶睿位於新北市中和區連城路192號五樓及168號五樓等14戶不動產，以因應業務發展所需。

此外，台達電代子公司Delta Electronics Int'l （Singapore）Pte. Ltd.公告，董事會決議擬增資DEM，每單位1馬幣，合計斥資1.2億美元。

台達電表示，Delta Electronics Int'l （Singapore）Pte. Ltd. （DEISG）及DEM皆為集團子公司，本案係DEISG擬對其100%子公司DEM增資，主要為擴展生產據點。

台達電也代子公司Delta Electronics （Netherlands） B.V.公告，董事會決議擬增資DHK，預計以每單位港幣1元，總交易金額5.1億美元。

台達電表示，Delta Electronics （Netherlands） B.V.（DEN）及DHK皆為集團100%持股子公司，本案係DEN擬對其100%子公司DHK增資，主要目的為充實子公司營運資金及改善財務結構。

台達電 輝達 法說會

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