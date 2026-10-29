OpenAI擴充算力 英業達受惠

OpenAI傳有意向Google採購張量處理器（TPU），藉此擴充AI基礎建設，法人看好，將有助打入Google TPU伺服器供應鏈的鴻海（2317）、英業達等代工大廠後續接單持續衝高。

其中，鴻海在TPU供應鏈不僅順利拿下運算托盤（Compute Tray）訂單，同步卡位進入整機出貨L10／L11市場，正量產出貨中。

英業達也躋身Google TPU供應鏈，出貨產品從過去的L6階段，延伸到L10／L11，代表營收成長規模將大幅增加。

彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。

OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的何理查 （Richard Ho，音譯），曾參與開發Google TPU。