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鴻海、環球晶加碼美國 過關

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投審會昨（28）日通過八件對外投資案，合計約27.4億美元（約新台幣890.5億元），包含鴻海（2317）以5.37億美元、環球晶以10億美元增資美國子公司，力成以4億美元投資新加坡等案；另通過四件僑外投資案，以酷澎再增資新台幣255億元最多。

經濟部核准八件對外投資中，鴻海占了兩件，包括以5.37億美元（約新台幣174億元）增資美國子公司，用於生產AI伺服器相關產品；並以3.7億美元增資新加坡、轉增資越南，以建置新廠。

此外，保瑞藥業以1億美元增資英屬維京群島，從事投資顧問業務，用於外幣定存及保本型投資商品，降低外匯避險成本；中鋼則以7,450萬美元增資印度，從事電磁鋼捲製造及銷售業務。

力成與美國晶片巨頭博通（Broadcom）新加坡合資案，金額約4億美元，昨日也獲經濟部投審會通過；博智電子則以8,000萬美元增資越南，從事印刷電路板製造業務。

環球晶以10億美元（約新台幣324億元）增資荷蘭、再轉增資美國子公司，從事半導體矽晶圓製造及銷售、磊晶、矽晶圓生產及磊晶代工等貿易業務。

至於四件僑外投資案，合計約新台幣371億元。最大案是酷澎增資新台幣255億元，經營電子商務業務。

另外兩大風電商也增資，挹注風場營運。沃旭以新台幣70億元增資沃旭西北大彰化控股公司，供大彰化西北離岸風電建設相關營運支出；CIP增資約新台幣26億元，轉投資渢妙離岸風力發電。

環球晶 鴻海 美國

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