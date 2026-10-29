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甲骨文兩路衝AI 帶旺台鏈！台積、廣達、緯創等業績添柴火

經濟日報／ 國際中心、記者蕭君暉／綜合報導
甲骨文（Oracle）兩路並進衝AI。 路透
甲骨文（Oracle）兩路並進衝AI。 路透

甲骨文（Oracle）兩路並進衝AI，一方面擴大與輝達合作，將搭載輝達新一代Vera Rubin的AI伺服器部署規模擴大至數百萬瓩等級，同時將導入Google張量處理器（TPU）的伺服器，提升算力供應。

法人看好，甲骨文新一輪採購，將為台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創英業達台灣協力廠業績添新柴火。

輝達與甲骨文昨（28）宣布，甲骨文將引進輝達最新一代Vera Rubin AI伺服器，將運算規模擴展至「數百萬瓩等級」；兩家公司並未透露具體交易金額，但輝達執行長黃仁勳先前表示，每百萬瓩規模的Vera Rubin系統，可為輝達創造高達400億美元（約新台幣1.3兆元）營收。此外，Google也與甲骨文宣布合作，計畫2027年起在甲骨文雲端基礎架構（OCI）提供Google自行設計的AI加速晶片TPU。

OCI將成為Google以外，首家提供TPU的超大規模雲端業者（Hyperscaler），企業未來可在同一雲端選擇GPU或TPU，執行AI模型訓練、微調及推論等工作。

TPU是Google專為AI運算設計的張量處理器，過去主要透過Google Cloud提供運算服務。此次合作將由甲骨文在OCI資料中心部署TPU，負責電力、液冷散熱及網路設備，甲骨文用戶不必將運算工作轉往Google Cloud，就能在OCI使用TPU。

OCI原本提供輝達GPU運算資源，加入Google的TPU後，企業可依模型訓練、微調及正式上線後的推論需求，選擇適合的運算晶片。TPU除了支援大型AI模型訓練，也能處理需要多步驟推理的AI代理應用。

甲骨文OCI總裁蒂亞加拉詹（Mahesh Thiagarajan）表示，「不同的AI工作負載有不同的運算需求，這樣的選擇性為（客戶）提供彈性，能依每項AI工作負載的效能、吞吐量與經濟效益，挑選合適的基礎設施。」

供應鏈方面，蒂亞加拉詹10月曾親訪鴻海美國德州工廠，親眼見證輝達Vera Rubin系統進入OCI下一代AI基礎建設的大量生產階段，彰顯與鴻海的好關係。一般預料，這次甲骨文大買輝達Vera Rubin AI伺服器，也將是由鴻海操刀，挹注鴻海訂單動能源源不絕。

甲骨文 緯創 黃仁勳 鴻海 英業達 輝達 台積

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