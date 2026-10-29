PC品牌商製造回流大陸 關稅風險降低…驅動轉向

PC品牌商製造回流中國大陸，將部分訂單從東南亞移回大陸生產，業界分析，驅動此波回流潮關鍵還是在關稅風險降低，與近年持續升高的PC成本兩大因素。

事實上，早在今年幾個月前，供應鏈就傳出，不少品牌商原先在東南亞生產的訂單，已陸續回歸大陸工廠生產，產能重心重回大陸。

這也是為何，原先產業界預期，在廣達、仁寶等大型筆電代工廠帶頭在東南亞設立基地後，相關零組件廠將會跟進、將在當地設廠，但最後卻沒有動靜，背後原因還是品牌商轉移產能趨勢影響。

而這波產能回流，雖然大部分還是回流到台灣代工廠在昆山或重慶的廠區生產，但部分訂單卻轉往陸系ODM或EMS廠，且比重持續增加。

而最大驅動本波東南亞生產PC的理由，美國總統川普的「關稅大棒」，從最初震驚業界的「對等關稅」，到今年「川習」會雙方貿易關係緩和，也就是說，原先讓業者最擔心的潛在課稅問題，如今風險已大幅降低。

再者，隨著今年記憶體等關鍵零組件價格持續攀升，在PC成本大增下，品牌商為了進一步降低成本，重回大陸生產成為一個合理的選項，畢竟中國多年來累積的龐大電子供應鏈，讓當地整機生產成本仍低於東南亞製造。