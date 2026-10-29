PC製造商回流大陸生產 著眼成本、效率

日媒《日經亞洲》報導，為因應人工智慧（AI）熱潮推升諸多零組件成本，華碩（2357）、宏碁以及惠普（HP）等PC製造商正「回流」中國大陸，把部分生產從泰國與越南遷回大陸，並採用新一批知名度較低的代工生產商。

報導引述多名消息人士指出，在料件成本升高之際，PC廠正尋求提高製造效率，而中國仍是最佳選項，因為擁有生產經驗豐富的勞工、較低的物價，以及能取得各種零組件的完整供應鏈生態系。

PC製造回流中國大陸

一家客戶包含主要PC品牌的晶片供應商主管指出，「這波轉移真的是成本壓力驅動的」，「不只記憶體晶片，其他零組件價格的上漲速度，也快到PC製造商愈來愈難吸收」，因而「正把部分生產移回中國，和更多中國代工廠合作，因為這些代工廠能提供有高度競爭力的價格」，「如果成本環境沒改善，可能還會把更多生產移回中國」。

一家電競PC製造商主管表示：「光是DRAM（記憶體晶片）價格一年就漲了至少八倍…更別提中央處理器（CPU）、印刷電路板（PCB）和被動元件成本都在上升」，「由於（美國加徵）PC關稅的議題已擱置，我們當然又再度考慮中國製造」。

此外，PC製造商也正轉向一些知名度較低的中國代工廠。知情人士透露，立訊精密和六聯智能合資成立的PC設計與製造商立聯訊達，過去一年已獲得惠普、戴爾科技及華碩的訂單。

隨著全球記憶體晶片供不應求，降低PC製造商的議價能力，中國代工廠還能取得國產記憶體晶片。

一名電腦業供應鏈經理人透露，這些中國代工廠一直向潛在客戶與電腦製造商表示，跟他們合作是有望取得更多中國製記憶體晶片的好選項，強調「自己（中國代工廠）是不錯的替代方案，甚至可以協助處理供應鏈」問題。