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法務部調查局主任吳傳洋：AI代理 防詐最大挑戰
法務部調查局新世代打擊詐欺督導中心主任吳傳洋示警，AI代理成為當前最大挑戰，以前詐騙是同一套說法，但現在AI代理可個人化，下指令跟人建立感情進行詐騙，後續做成千上萬次動作，防治AI代理詐騙是大家須共同努力的目標。他並且不諱言，虛擬資產已成為重要洗錢管道。
吳傳洋以「科技打詐，騙術現形」為題，剖析新型態詐欺趨勢及科技防詐策略。
吳傳洋分析當前詐欺情勢，去年全台詐欺財損達893億元，虛擬資產已成為重要洗錢管道，因追查困難，調查局偵辦面對最大挑戰處理虛擬貨幣問題，涉及虛擬資產混幣洗錢及跨鏈轉移，一旦到境外就難以查緝，日後與金融機構對虛幣查扣贓款及避免流向境外為重要課題，最近參考外國法律，雖虛幣沒辦法查扣，但可以將該帳戶錢包註記為不法所得。
第三方支付詐欺方面，吳傳洋指出，包括假投資、假購物或假點數商家誘導付款；詐團自行設立第三方支付公司再向另一家合法第三方支付公司申請服務，透過平台介接取得收款能力。
虛擬資產方面，如何研判是否異常包括虛擬貨幣是否真實存在、資產是否具備實際流通性、價格是否由真實市場形成、投資人是否真正控制資產以及是否屬金管會公布之業者名單。
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