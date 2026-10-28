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竹科新創前進新加坡SWITCH 鏈結國際市場及投資資源

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026新加坡科技創新周（SWITCH）台灣館開幕活動。竹科管理局／提供
2026新加坡科技創新周（SWITCH）台灣館開幕活動。竹科管理局／提供

竹科管理局於10月25日率領竹科8家新創團隊赴新加坡，參加新加坡科技創新周（Singapore Week of Innovation and Technology, SWITCH），並安排市場拓展、投資媒合、國際交流及創新場域參訪等多元活動，積極協助竹科新創鏈結東南亞產業、投資與創業生態系資源，提升台灣科技新創國際能見度。

這次代表團由竹科管理局主任秘書洪千淑率隊，帶領包括蔚流生物、碳矽電子、光濟科技、奈米飛刀、兆輝電子、聖得醫學、艾普森生醫、天賦人工智慧等8家新創團隊，參展團隊橫跨生物科技、人工智慧、半導體等相關創新應用領域，展現竹科新創在跨領域技術研發與市場應用上的多元能量。

與會8家新創團隊於金沙會議展覽中心的SWITCH台灣館展示創新技術與解決方案，並參與Startup Island TAIWAN開幕活動及Taiwan Time國際媒合活動，與國際企業、投資機構及合作夥伴進行交流。透過展攤展示、簡報及一對一洽談，團隊得以直接了解海外客戶需求，並爭取企業合作、投資及國際市場拓展機會。

期間科管局與在地夥伴Blackstorm Consulting Group共同規劃「Taiwan-Singapore Innovation Connect: The Singapore Launchpad」，活動內容聚焦進入新加坡市場策略、產業合作及資源鏈結，並參加2026台星新創高峰論壇及Taiwan Night投資人交流晚會，與台星創業家、投資機構、企業及政府代表交流，協助團隊與當地投資人、企業及創新生態系夥伴建立連結，掌握東南亞市場需求與可能的合作方向。

洪千淑表示，新創發展不僅需要技術與創意，更需要市場、資金及國際夥伴的支持。此次透過參與SWITCH展會、商務媒合及新加坡創新生態系交流，希望協助竹科新創拓展國際視野，並與當地企業、投資機構及創新夥伴建立更多交流管道，為未來國際合作及市場布局奠定基礎。

未來，科管局將持續扮演新創團隊成長的重要後盾，積極整合園區產業、育成、投資及國際市場等資源，期透過國際展會、交流媒合及海外鏈結等多元方式，協助新創從技術研發走向市場、從臺灣走向國際，讓更多具潛力的新創團隊在國際舞臺發光發熱，展現臺灣科技創新實力。

新加坡 Switch 竹科

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