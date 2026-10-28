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加速南部產業跨域升級 工研院攜手產官學研啟動亞灣 AI 生態系

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院於高雄亞灣新創園舉辦「亞灣智造領航：啟動南部跨域AI生態系論壇」廣邀高雄市政府、研發法人、學研機構與在地產業夥伴齊聚一堂。前排左起為摯陞數位執行長陳聖文、和碩聯合處長楊東安、工研院產服中心總監李偉宏、高雄市副市長羅達生、工研院副院長李宗銘、工研院產服中心執行長陳立偉、金屬中心副執行長林烈全、飛傲科技董事長歐俊男。工研院／提供
工研院於高雄亞灣新創園舉辦「亞灣智造領航：啟動南部跨域AI生態系論壇」廣邀高雄市政府、研發法人、學研機構與在地產業夥伴齊聚一堂。前排左起為摯陞數位執行長陳聖文、和碩聯合處長楊東安、工研院產服中心總監李偉宏、高雄市副市長羅達生、工研院副院長李宗銘、工研院產服中心執行長陳立偉、金屬中心副執行長林烈全、飛傲科技董事長歐俊男。工研院／提供

工研院28日於高雄亞灣新創園舉辦「亞灣智造領航：啟動南部跨域AI生態系論壇」，以國家關鍵技術結合亞灣場域為核心，匯聚跨單位創新能量，聚焦智慧製造、高風險工安防護、無人自主載具及海事船舶等多元應用，並廣邀高雄市政府、研發法人、學研機構與在地產業夥伴齊聚一堂，展現研發成果落地實踐的跨域新格局。

工研院副院長李宗銘表示，高雄正從傳統製造與港灣城市，逐步轉型為南台灣重要的科技產業聚落，亞灣更是推動跨域技術整合、場域實證與產業合作的重要據點。本次論壇結合工研院、金屬中心、船舶中心、學研機構及亞灣新創團隊，透過技術成果展示與交流，呈現人工智慧如何從技術研發逐步走向產業實踐，進而加速南部產業的跨域合作與轉型升級。

工研院展出三項產業轉型解決方案：針對南部石化聚落嚴格的工安要求，「石化產業AI智慧安全巡檢與預警技術」結合視覺語言模型（Vision-Language Model；VLM）與產業法規知識圖譜，建構主動式主權級工安防護線；著眼高雄造船與海事發展基礎，「智慧海洋載具：水面無人船與水下偵測」整合自主航行、任務規劃與資料分析，展現水面及水下作業技術；面對遠洋漁業尋魚耗能且費時的挑戰，工研院與金屬中心合作開發「低碳智慧漁搜機隊系統」，藉由多機彈性巡航編隊與即時AI魚群影像辨識，大幅提升搜尋效率3倍並降低65%作業成本，兼顧捕撈作業精準度與綠色永續。

論壇專題演講首先聚焦AI進入產業現場，由工研院無人化創新科技研究所總監李中裕分享「工研院 AI 智慧無人載具技術的場域應用實踐」，金屬中心經理陳柏臣接續探討「製造業導入AI實例與應用成果分享」；隨後由工研院南分院技術經理張揚政發表「主權AI智慧工安：石化產業高風險作業主動預警應用」，呼應高雄石化產業風險管理需求。

下半場則延伸至港灣海洋特色，工研院智慧感測與系統科技中心總監陳永裕分享「智慧自主無人海洋載具研發及實海域驗證」，船舶中心組長彭煜庭剖析「AI賦能智慧船舶：關鍵技術與應用實踐」；最後由在地新創優那科創執行長許呈瑋分享「就在隔壁：亞灣 Physical AI的第一哩路」，論壇完整呈現從陸域製造、高危工安到海事載具的AI跨域實踐。

工研院「智慧海洋載具：水面無人船與水下偵測」整合自主航行、任務規劃與資料分析，展現水面及水下作業技術。工研院／提供
工研院「智慧海洋載具：水面無人船與水下偵測」整合自主航行、任務規劃與資料分析，展現水面及水下作業技術。工研院／提供

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