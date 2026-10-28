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AI 組生態系群體戰 兆豐00943「多方位配置」關鍵供應鏈隊友

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2026 TPCA Show台灣電路板展已於10月22日正式結束，台灣電路板協會（TPCA）預估，今年台灣電路板總產值將首度衝破新台幣「兆元」大關，達到1.13兆元的歷史新高。主要載板大廠欣興（3037）於展覽演講中指出，隨著全球AI需求爆發，硬體升級步伐加速，台灣電路板產業已從過去的「單兵作戰」，演變成上下游緊密合作的「生態系」。

兆豐電子高息等權ETF（00943）經理人吳朋鴻表示，AI帶來的是長線升級趨勢，除了核心載板廠外，建廠設備、高階材料到電源散熱等周邊領域也將同步受惠。00943專注「多元電子、股息潛力、成長動能」三大題材，全面納入這條供應鏈的關鍵領域，提供投資人參與兆元AI商機的多元選擇。

兆豐投信指出，要打造一顆頂尖的AI晶片，不能只靠單一廠商，更需要整體產業鏈的強力支援。觀察00943的成分股配置，幾乎涵蓋了這條完整的AI升級鏈，包括一、晶圓與載板建廠夥伴：納入朋億*（6613）、漢科（3402）等建廠與設備工程大廠，直接受惠各大半導體與載板廠擴建先進廠房的需求。二、晶片封裝關鍵材料：配置長華*（8070）等材料大廠，在晶片與載板材料供應吃緊的趨勢下，掌握關鍵議價優勢。三、穩定供電與高效散熱，以及硬體升級：網羅力致（3483）、致新（8081）、矽創（8016）、凡甲（3526）、碩天（3617）、群光（2385）、安勤（3479）等，解決AI伺服器運作時的龐大用電、散熱與核心零組件升級需求。

00943追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」，特色在於「等權重」配置，也就是平均將資金分散投資在50檔符合股息條件、獲利成長的電子優質企業。這種機制不僅能避免單一股票波動過大的風險，還會在定期調整時自動執行「高位部分調節、低位加碼潛力股」的再平衡操作。隨著台灣電路板產業產值破兆、AI軟硬體價值不斷提升，00943不僅能幫投資人聚焦科技股長線多元成長，且提供收益分配的機會，是參與AI產業黃金期的優質配置選擇。

兆豐 供應鏈 生態

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