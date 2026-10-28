直擊地端AI算力痛點！華碩發表全新UGen B70推論加速卡

華碩28日發表全新ASUS UGen Intel® Arc™ Pro B70 32GB推論加速卡，直擊市場最迫切痛點，主打價格親民實惠，提供32GB GDDR6 ECC超大容量記憶體，再加上專為推論優化的硬體架構，絕對是企業執行地端代理式AI（Agentic AI）時不容錯過的選擇！

華碩指出，現代AI工作非常消耗記憶體，例如：較長的上下文推理會大幅增加KV快取用量，以及多代理部署，也需要同時執行多個模型，占用VRAM；一旦容量不足，資料便會卸載至主記憶體，推論效能可能下降超過10倍。華碩本次推出的ASUS UGen B70內建32GB、具ECC保護的GDDR6記憶體，可支援多數27B參數以下的模型，將其完整保留於加速卡上，此外，搭配Llama 3.1 8B，還能實現高達128K token的上下文視窗，並透過雙卡64GB或多卡128GB擴充，滿足企業AI部署所需。

ASUS UGen B70內建INT4 / FP8線上量化功能，擁有完整且成熟的AI軟體堆疊支援，同時有多項經過驗證的模型，且雙卡配置還可以每秒43.4 token的流暢速度執行80B等級模型，將成為市場效能標竿。

ASUS UGen B70 主要鎖定三大使用者族群，首先是專業消費者及獨立AI開發者，單張32GB即突破主流16GB AI加速卡於大型模型資源上限；再來是小型企業與創意工作室，雙卡64GB配置，可在支援更大規模部署時，將敏感資料保留於企業內部；最後是企業部門級AI團隊，多卡128GB系統，降低長期成本，並符合法律、醫療、政府與金融等領域的資料合規要求。