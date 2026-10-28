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台灣對全球AI貢獻深遠 蕭美琴：民眾對經濟情勢抱持樂觀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴提到，根據最新民意調查指出，台灣民眾對當前經濟情勢，抱持樂觀態度的比例高於悲觀者，這在全球成熟工業化經濟體中相當難得。聯合報系資料照
副總統蕭美琴提到，根據最新民意調查指出，台灣民眾對當前經濟情勢，抱持樂觀態度的比例高於悲觀者，這在全球成熟工業化經濟體中相當難得。聯合報系資料照

副總統蕭美琴27日接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」。她提到，根據最新民意調查指出，台灣民眾對當前經濟情勢，抱持樂觀態度的比例高於悲觀者，這在全球成熟工業化經濟體中相當難得。

蕭美琴表示，今年台灣經濟成長率預估將達到11%，今年上半年經濟表現相當亮眼，前兩季經濟成長率均達雙位數，創下數十年來未見的優異表現。

蕭美琴指出，台灣民眾對經濟的信心，主要來自台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，尤其是在AI領域，但台灣對全球AI發展的貢獻，不僅止於硬體供應鏈，更涵蓋其他新興關鍵科技及先進技術。

蕭美琴說，台灣民眾對民主發展也普遍抱持熱情，儘管面臨許多重大挑戰，包括各種形式的灰色地帶脅迫、假訊息及社會兩極化等問題，而全球許多成熟民主國家也正在經歷這些問題，但台灣人民仍積極參與政治活動、選舉及公共政策討論。

她相信訪團在此次訪台期間，也能感受到台灣社會對政治的熱情，每個政黨都擁有積極且活躍的支持者；但對我方而言，最重要的是，確保歷經長久努力所建立的民主制度能永續發展，並能承受不同形式及程度的壓力。

蕭美琴表示，今年適逢台灣首次總統直選30周年，總統府這棟建築物歷經殖民及一黨威權統治，不僅見證許多歷史時刻，也見證台灣30年來穩健的民主轉型歷程。儘管未來仍有許多挑戰，但相信以台灣人民的勤奮、努力及決心，將在已取得顯著進展的經濟、政治及民主發展等面向持續前進。

蕭美琴坦言，國際情勢更加複雜，因為並非所有事情都能單憑自身的努力與決心達成。當前地緣政治環境複雜，維護印太地區安全與穩定，是我方重要的優先事項，台灣不僅是區域穩定的貢獻者，也是負責任的利害關係者。

她說，除了維護區域穩定外，台灣也持續與世界各國建立夥伴關係，尤其在科技領域上，致力促進各國的共同利益，像是面對再工業化，如何善用AI增進人類福祉等議題，台灣都扮演日益重要的角色。

蕭美琴 供應鏈 經濟成長率

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