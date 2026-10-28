賴總統：發揮高科技產業優勢 在AI、無人機、半導體建立民主供應鏈

賴清德總統28日接見「福爾摩沙俱樂部台北年會訪問團」。他表示，台灣將持續增加國防投資、提升自我防衛能力，同時發揮高科技產業優勢，與民主夥伴攜手在AI、無人機、半導體等領域建立可信賴的民主供應鏈。

賴總統致詞表示，「福爾摩沙俱樂部」不論是在去年10月首度來台舉辦的年會，今年5月在歐洲議會的「春季聚會」或是此次年會，都發表聯合聲明，重申深化台歐國會合作以及支持台灣的國際參與，對台灣意義重大。

賴總統說，訪賓也關切中國威權主義擴張，強調台海和平穩定的重要性。面對國際局勢的變化，歐洲的安全會影響印太區域，印太的穩定也攸關歐洲的發展。從烏克蘭到台灣海峽，彼此都深刻體會和平需要實力，也需要民主夥伴互相支持。

賴總統強調，台灣除了持續增加國防投資，提升自我防衛能力，也會發揮高科技產業優勢，與民主夥伴攜手合作，在AI、無人機、半導體等領域，建立可信賴的民主供應鏈。台灣衷心期待，與歐洲共同將共享的普世價值轉化為共同的產能、創新及韌性。

賴總統提及，去年年會上，歐洲議會議員暨「2026福爾摩沙俱樂部台北年會」代理主席柯理和（Rihards Kols），送給外交部林佳龍部長一件T恤，表達「台灣不是問題，而是答案」。此次年會，同樣展現堅定的民主信念，與各國貴賓共同因應全球性議題，這就是台灣的決心。

賴總統表示，未來面對國際海底電纜風險管理以及中國跨國鎮壓等許多挑戰，台灣會勇敢、堅定的站在第一線，也會繼續分享經驗，做民主陣營可信賴的夥伴，台灣希望與訪賓一起尋找問題的解方，為世界的民主、和平、繁榮做出更多貢獻。

福爾摩沙俱樂部代理主席柯理和表示，今日呈遞的聯合聲明，涵蓋了雙方應進一步深化合作的領域，包括支持在AI、無人機、先進半導體及其他關鍵科技領域建立可信賴的供應鏈，以及重申對台灣提出「國際海底電纜風險管理倡議」的支持。

柯理和期盼，這些合作能強化歐洲與台灣的安全與繁榮。而昨日舉行的科技論壇及參訪國家中山科學研究院，也讓訪團對相關合作重點有更具體的認識。未來將協助企業、研究人員及投資者建立交流機會，創造有利於夥伴關係發展的環境。

柯理和指出，聯合聲明關注民主社會面臨的軍事恫嚇、經濟脅迫、虛假訊息及跨境鎮壓等挑戰，反對單方面改變台海現狀，並支持台灣有意義地參與國際事務。