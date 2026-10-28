經濟部長：台灣AI滲透率達38% 盼儘速提升至50%

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣經濟成長率已達世界第2高，今年更有機會上看12%。目前台灣AI滲透率已達38%，希望在最快的時間內提升至50%，推動AI導入百工百業，尤其是中小微企業，讓更多產業受惠於AI發展。

龔明鑫今天出席「AI物聯網大聯盟年會」致詞表示，台灣人工智慧大聯盟成立至今已10年，當初聚焦物聯網、人工智慧物聯網等技術，大家都對這方面發展充滿信心，如今受惠於AI發展，今年經濟成長率估計可以達到11%，甚至還有機會上看12%，這是39年來新高的成績。

他說，目前台灣經濟成長率是全世界第2名，第1名是挖到石油的蓋亞那，因此AI也可說是台灣的「電子石油」。

至於具體如何推動AI導入百工百業，龔明鑫表示，經濟部已成立產業競爭力輔導團，去年至今已協助逾1.4萬家廠商導入AI工具，但台灣中小微企業總數達170多萬家，仍需要更多人力投入推廣。

龔明鑫指出，根據人工智慧基金統計，台灣目前AI滲透率已達38%，希望盡快提升至50%，因此他也呼籲台灣人工智慧大聯盟協助傳統產業與AI相關產業建立更緊密的連結，並建議大聯盟可將更多傳統產業納入平台，促成供應鏈整合。

此外，龔明鑫提到，台灣未來發展AI，也可針對不同產業領域建立共通性AI模型，將老師傅累積的技術與經驗保留在模型中，讓後進者得以運用，協助產業傳承技術並提升競爭力。