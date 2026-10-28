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Google推出最強世界模型Genie 4將推升算力需求 台廠供應鏈沾光

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Google周二宣布推出全新世界模型Genie 4，將最長模擬時長延長至2分鐘，並首次實現音檔、影片同步生成，用戶還可透過自然語言實時改變虛擬環境、操控鏡頭和添加角色，目前Google正探索其在遊戲設計、影視製作、教育和機器人訓練等領域的應用。法人指出，隨著未來相關應用推廣成功，將大幅推升算力需求成長，台廠供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）有望受惠。

Google宣布，Genie 4是迄今為止最逼真、互動能力最強的世界模型，與主要根據提示詞生成影片片段的傳統影片生成模型不同，Genie 4能夠根據文本指令構建可探索的虛擬環境，並根據用戶持續輸入的指令進行場景的實時調整，讓用戶除了觀看AI生成的世界，還能進入其中與環境互動。

世界模型（World Model）與過往常見的影片生成模型存在本質區別，後者是根據提示詞生成單一影片，而世界模型需要持續模擬環境變化，並根據用戶的動作和指令實時生成後續畫面，讓虛擬世界能夠在交互過程中保持一定程度的連貫性。

Genie 4允許用戶透過自然語言動態改變模擬環境。例如，用戶可以要求場景從晴天切換為暴雨、改變攝影機視角，或在原有環境中加入新角色和物體。系統會在模擬繼續運行的過程中執行這些指令，而不是每次都從頭生成一段獨立影片。

新模型將最長模擬時長提升至約2分鐘，是前代Genie 3的約兩倍。不過，模擬時間延長並不意味着場景始終保持完全一致。Google承認，隨着模擬持續推進，畫面細節和物體仍可能發生漂移，複雜物理互動、可讀文字以及長時間維持環境一致性等問題仍有待解決。

Google DeepMind認為，模擬現實世界是邁向通用人工智慧（AGI）的重要研究方向。透過構建能夠響應動作、遵循一定物理規律的虛擬環境，AI不僅可以生成內容，還可以在其中學習環境如何變化，以及不同動作可能帶來的結果。

Google 模型 算力 AI

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