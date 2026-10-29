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光電業寒冬 仍未看到曙光

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸光電業仍處於深度調整期，面臨產能過剩、產品價格下跌及企業獲利承壓等問題。業界指出，產業須從高速擴張轉向減量發展，同時產能優化與技術迭代是產業升級必要階段。

據華夏時報報導，今年1-8月，大陸光電各環節產量全面下滑，開工率非常低，其中，多晶矽產量年減9.7%、矽片下降5%、電池片下降18.6%、太陽能電池模組下降32.8%。去年，大陸新能源裝機還在突飛猛進，今年卻出現大幅下降態勢。

與此形成反差的是，今年1-8月，光電產品出口總額突破220億美元，年增14.4%；多晶矽、矽片、電池片及太陽能電池模組四大製造環節出口額均成長，年增幅分別為29%、29.7%、55.9%及6.8%。

實際上，大陸光電產能過大，減產尚不足以改善企業獲利；另一方面，全球仍有實際需求。

中國光電行業協會執行秘書長劉譯陽分析，這顯示海外已建立太陽能電池模組生產線，儘管大陸上游產品需求保持增長，但當前產業已面臨嚴峻挑戰。他表示，無論製造端或應用端，核心都是加大大陸光電產業的技術創新。

大陸國家統計局近日發布的「中國統計年鑑2026」顯示，太陽能發電裝置容量2009年首次統計為三萬千瓦，2025年增至12億千瓦，16年間成長四萬倍。截至今年7月底，大陸太陽能發電裝置容量達12.86億千瓦，首度超越煤電的12.85億千瓦。

在產業鏈方面，隆基綠能表示，截至2025年底，大陸光電產業鏈核心環節產能占全球比重分別為：矽料95.3%、矽片96.4%、電池片90.3%、太陽能電池模組76.2%，在全球光電產業鏈維持重要地位。

隆基綠能指出，隨著產業規模發展壯大，大陸光電產業正進入結構調整、動能轉換及提質升級的關鍵時期，光電業的產能優化與技術迭代是產業升級的必經階段。

光電 多晶矽 太陽能

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