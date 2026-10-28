景氣信心降、AI投資仍熱！KPMG：79%的CEO列未來三年重點

全球企業執行長（CEO）對景氣的信心降至2021年以來最低，但投資AI的意願仍高。KPMG發布《KPMG 2026全球CEO前瞻大調查》，顯示CEO對全球經濟前景有信心的比重，由去年的68%降至65%；資安則超越經濟不確定性，成為企業成長的最大風險。不過，仍有79%的CEO將AI列為未來三年的重要投資重點，企業也更加重視資料治理、人才培訓與資安，盼讓AI投資帶來實際效益。

調查顯示，31%的CEO將資安列為影響企業成長的主要風險，比去年的23%增加8個百分點，排名從第三升至第一。其次為全球經濟不確定性，占28%；地緣政治不穩定與法規壓力則各占26%。為因應風險，45%的CEO已增加資安及數位風險應變能力的投資，36%強化法令遵循與報告機制，另有32%著手將AI導入營運流程。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，企業競爭力的衡量標準正在改變，過去著重規模、成本與效率，如今更重視能否在高度不確定的環境中持續創造價值。儘管CEO對景氣轉趨審慎，企業投資AI、人才與永續轉型的意願並未降溫，顯示布局重心正從短期績效，逐步轉向長期應變能力與價值創造。

AI投資方面，79%的CEO將其視為未來三年的重要投資，但從導入到產生效益，仍有不少關卡。57%的CEO認為，倫理問題是導入AI最具挑戰的議題，其次為資安，占52%；成本與資料主權要求則分別占51%、50%。面對愈來愈複雜的法規及資料管理要求，59%的CEO正加強企業內部資料治理與控管，並將其納入AI及資料主權策略。

企業也更重視AI投資的回收時間。預期可在一至三年內取得回報的CEO比重，由去年的67%升至71%。隨著AI應用擴大，企業的關注重點也從加快導入，逐步延伸至治理、安全與長期價值。

人才能力能否跟上AI發展，同樣是企業的重要課題。56%的CEO將員工專業技能不足列為首要人力挑戰，52%關注員工AI技能與培訓，47%重視人才吸引與留任。相較之下，認為員工抗拒AI是一項挑戰的比重，已由去年的33%降至26%，顯示企業的人才布局正從提高員工對AI的接受度，進一步轉向培養與AI協作的能力。

為因應轉型，51%的CEO計畫向員工公開說明AI對職務的影響，46%將投入再培訓與技能提升，另有46%將依不同職務提供客製化的AI應用訓練。

KPMG安侯建業營運長周寶蓮表示，AI轉型不只是提升效率，更要讓員工有更多時間投入專業判斷、創新及高價值工作。專業技能不足已成為CEO最關注的人力議題，反映企業競爭優勢愈來愈取決於人才能力提升的速度；未來能有多少人才善用AI創造價值，將是企業競爭力的關鍵。

除了AI與人才，永續也逐步進入企業策略及投資決策的核心。63%的CEO表示，已進一步將永續納入企業策略；70%會在投資決策中評估永續行動的成本與潛在報酬，其中29%更將其納入所有重大資本投資決策，顯示永續正逐漸影響企業資金配置。

不過，推動永續仍面臨阻力。91%的CEO認為，不同市場的永續法規與利害關係人期待存在落差，已構成重大或中度挑戰。至於達成淨零目標的三大障礙，依序為供應鏈減碳的複雜性，占22%；跨國或區域法規不一致，占20%；以及減碳成本，占16%。

AI也為永續轉型帶來機會與挑戰。82%的CEO看好AI能協助降低排放、提升能源效率，81%認為可改善永續資料品質與報告，另有81%看好其強化氣候風險管理的潛力。但同時也有95%關注擴大AI應用可能增加的環境影響，顯示企業在運用AI推動永續時，也必須管理AI本身帶來的環境負擔。

KPMG指出，面對持續變動的經營環境，企業必須整合策略、科技、風險管理、人才與永續布局，讓各項投資轉化為長期競爭力，才能掌握下一階段的成長機會。