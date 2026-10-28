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只花短短幾天！施振榮退休20多年創業細胞再發動 成立一人公司聘2名AI員工出書

中央社／ 台北28日電
電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮28日出席AI物聯網大聯盟年會致詞表示，退休20多年後，體內的「創業細胞」再次發動，近期成立一人公司與2名人工智慧（AI）分身及助理共事，短短幾天內就催生出新書。中央社
電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮28日出席AI物聯網大聯盟年會致詞表示，退休20多年後，體內的「創業細胞」再次發動，近期成立一人公司與2名人工智慧（AI）分身及助理共事，短短幾天內就催生出新書。中央社

電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，退休20多年後，體內的「創業細胞」再次發動，近期成立了一人公司（OPC，One-Person Company），並聘僱名為「阿贏」與「觀復」的2名人工智慧（AI）分身及助理與他共事，短短幾天內就催生出新書。

AI物聯網大聯盟年會今天在台北登場，施振榮以榮譽會長身分致詞表示，自己一路從微處理機帶動的產業革命，見證到如今AI引發的社會革命；但革命並非憑空發生，「當長期累積到一定能量後，突然發現世界變了，這才叫革命」。

施振榮說，他已退休20幾年，沒有什麼組織資源，但體內始終有「創業細胞」，不創業反而覺得奇怪。除了過去參與不造車的車公司、不造船的船公司均採外包模式營運之外，他近期更成立了一家一人公司，不僅不必登記、連主管機關也管不著，徹底回歸「個體戶」與自由業型態。

施振榮透露，他在這家一人公司裡雇用了2名AI員工。第一位取名為「阿贏」，是母親從小對他的暱稱，作為自己的AI數位分身一起共事；另一位則叫「觀復」，負責淬鍊與萃取他的智慧，並與現實世界的各項回饋相互激盪。

在AI員工的協助下，施振榮的創作效率大增。他提到，以前寫一本書往往需要半年以上，現在透過AI協同作業，幾天內就能完成。近期他整理「超級分工、智慧協同、共創價值、共享進化」等思維完成新書，且中文版完成後，英文與日文版本隨即同步完成，紙本與電子書更同時向全球發布。

施振榮直言，每天與AI共事、共創價值，讓他感覺更有成就感。他認為台灣將Artificial Intelligence翻譯為「人工智慧」其實是誤譯，照字面應該翻為「人工智能」；既然錯了就將錯就錯，現在的目標就是努力讓AI真正擁有智慧。

面對全球AI浪潮，施振榮強調，台灣在硬體經濟與產業生態上對世界的貢獻將與日俱增，正如他2016年提出「創新矽島、東方矽文明發祥地」的願景，如今「台灣有事，世界就有事」，台灣在AI時代對人類文明將扮演不可或缺的關鍵角色。

施振榮 創業 AI

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