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iPhone Duo今年出貨量約500萬支 市占率將達到24.8%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

Apple首款折疊機iPhone Duo開放預購不到一周，官網已顯示部分訂單的交期將推遲至2027年1月。TrendForce表示，首波使用者反饋呈現兩極。折疊機展開後的分割操作與螢幕觀感體驗獲得肯定，然應用程式(App)黑邊情況、按鍵配置及指紋解鎖則增加適應成本。螢幕損壞回報與高額維修報價，更將市場焦點導向可靠性與持有成本。對高價定位的Duo而言，消費者評價的核心，是新增的顯示空間能否帶來足以支撐售價的完整體驗。

TrendForce估計，2026年全球折疊手機出貨量將微幅成長0.5%；其中，Apple首款折疊iPhone出貨量約500萬支，上市第一年即占據約24.8%市占率。在整體市場規模接近持平的情況下，Apple的加入將加速品牌市占重新分配。

Duo的一項特點是折痕可見度低，TrendForce分析，由蓋板、光學膠、顯示與封裝等多層材料構成的OLED螢幕，彎折時各層承受不同拉伸、壓縮與剪切應力，必須透過彎折曲率、材料厚度與模量配置，以及膠層允許的適當滑移，降低功能層應變並改善展開後的恢復能力。螢幕表面的奈米紋理則分散反射光，降低折疊區反光帶的辨識度，兩者分別從結構變形、光學觀感改善折痕區的亮度均勻性。

水滴型鉸鏈則承擔其中最關鍵的動態控制：展開時托住螢幕，維持平整與觸控支撐；閉合時讓出空間，供面板依設計曲率收納。若中央支撐退讓不足，便會在局部形成額外接觸與應力集中，這也是針對近日Duo破損螢幕拆解分析後提出的推論。Apple已針對少量內螢幕異常裝置提供換機，從工程改善的角度來看，後續重點應該會落在鉸鏈行程、支撐高度、貼合精度與組裝公差的協同控制。

另一方面，Duo將較大的顯示空間收進可攜式機身，讓文件閱讀、AI摘要與內容編輯得以並行。要將新增面積轉化為操作效率，App必須隨開闔動態調整布局，並延續閱讀位置、輸入內容與工作狀態。目前部分App仍有黑邊與空間利用不足的問題，顯示軟體適配尚未充分發揮硬體優勢。

同時，大螢幕也提高能耗管理的要求：降低更新率雖可節省部分驅動功耗，但OLED的發光耗電仍受亮度、面積與內容影響，即便是靜態的白底文件，也持續消耗電力。因此，須結合高效率發光材料、光學結構優化與自適應驅動，才能兼顧大螢幕多工、AI運算與續航表現。

TrendForce表示，Apple的最大優勢在於整合晶片、系統與開發者生態的能力，未來隨著App適配與硬體可靠性提升，Duo可望持續擴大折疊螢幕的應用價值，帶動折疊手機從外型創新，走向以多工效率為核心的產品競爭。

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