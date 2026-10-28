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福斯集團攜手恩智浦 強化策略性半導體生態系統布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
福斯集團攜手恩智浦， 強化策略性半導體生態系統布局。圖／恩智浦提供
福斯集團攜手恩智浦， 強化策略性半導體生態系統布局。圖／恩智浦提供

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）與福斯集團於德國狼堡（Wolfsburg）舉辦的國際供應商博覽會（IZB）宣布，雙方已達成策略合作協議。恩智浦S32K5系列微控制器（MCU）將成為福斯集團未來軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）架構的重要基礎元件，支援集團旗下所有品牌及不同車款的區域控制。首款採用此新架構的車輛預計於2027年推出。

現代車輛必須支援日益增加的數位功能。若透過獨立的電子控制單元（electronic control unit；ECU）管理這些功能，將增加開發與零組件管理的複雜度，並限制系統的擴展性。區域架構（zonal architecture）透過高效能微控制器，將多項車輛功能整合至較少數量的ECU中，以應對這項挑戰。

高效能處理器提供中央運算能力，並為自動駕駛和先進車載資訊娛樂系統等AI驅動功能做出複雜決策，而S32K5 MCU則是車輛區域控制器（zonal controller）的核心處理器，可連接感測器和致動器（actuator），蒐集並處理來自車輛特定區域的資料，並管理照明、車身、舒適性、底盤和安全系統等功能。這些能力為中央運算平台執行AI演算法及實現進階功能奠定基礎。

恩智浦S32K5系列微控制器可將過去需要透過獨立晶片及ECU處理的功能整合至區域控制器，進而降低硬體架構的複雜度。恩智浦S32K5系列MCU預計將成為福斯集團與Rivian共同成立的合資公司Rivian and Volkswagen Group Technologies, LLC（RV Tech）所開發之未來區域SDV架構的通用基礎元件，預計將應用於雙方旗下車輛，同時支援各品牌專屬的功能與體驗。

此次合作是福斯集團整體半導體策略的一環。透過與領先半導體公司建立直接且長期的合作夥伴關係，福斯集團將結合自身的汽車產業專業知識與尖端晶片技術，以強化供應鏈韌性，並共同推動未來世代車輛的關鍵技術發展。此策略呼應福斯集團的「2030年集團目標藍圖（Group Target Picture 2030）」，旨在整合旗下各品牌及不同地區間的綜效，並推動關鍵技術的標準化。

恩智浦 福斯 半導體

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