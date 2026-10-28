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國發會示警全球經濟四大風險 油價、AI投資藏隱憂
全球經濟受惠人工智慧（AI）投資持續擴張，但潛在風險不容忽視。國發會示警全球經濟面臨四大風險，包括中東情勢與能源供應、AI投資擴張與高利率風險、關稅政策不確定性，以及極端氣候衝擊糧價與航運。
國發會最新發布的《當前經濟情勢》指出，美伊衝突持續，美國加大對伊朗封鎖及制裁，加上重要航道運輸受阻，推升國際油價及成品油價格。美國能源資訊署（EIA）9月曾預估，荷莫茲海峽管制恐持續至今年第4季，中東原油產量要到2027年第2季才有望恢復戰前水準。
第二項風險則來自AI投資擴張與高利率環境。國發會指出，主要雲端服務供應商（CSP）資本支出大幅增加，對公司債、私募信貸及專案融資依賴提高，一旦AI需求或獲利不如預期，恐引發估值修正，加劇金融市場波動。
此外，主要國家為抑制通膨而緊縮貨幣政策，可能推升公債殖利率，墊高企業融資及政府債務成本，進而壓抑投資與經濟成長。
第三，美中雖就部分商品達成關稅協議，美國仍持續調整特定產業關稅及進口限制。國發會援引經濟合作暨發展組織（OECD）訊息指出，關稅及出口管制變動恐加劇供應鏈重組，推升企業營運成本並延緩投資決策。
第四項風險為極端氣候。國發會引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今年10至12月出現極強聖嬰現象機率達95%。極端乾旱或豪雨恐衝擊農業生產，推升糧價，嚴重乾旱也可能迫使巴拿馬運河等重要航道實施限航，進一步干擾全球貿易與供應鏈。
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