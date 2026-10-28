國發會示警全球經濟四大風險 油價、AI投資藏隱憂

AI仍是全球科技發展主旋律，但在地緣政治紛擾日趨白熱化下，世界規則正快速翻轉。供應鏈訴求從過去的「降本增效」轉向「韌性優先」，競合模式由全球化走向陣營化，各國爭相建立戰略資源。而金屬、礦產與能源等關鍵資源，正是打造AI基礎建設不可或缺的要素，可望成為下一波投資主流。中國信託投信同步推出中信金屬及礦業（009830）與中國信託未來關鍵戰略基金，一檔聚焦美國金屬礦業上游資源，一檔主動布局四大關鍵戰略機會，協助投資人一舉掌握新時代成長商機。

2026-10-28 16:09