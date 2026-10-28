堅持科技自主研發逾半世紀 旺宏董座吳敏求獲頒中央大學名譽博士

旺宏（2337）創辦人暨董事長吳敏求投入半導體產業逾半世紀，堅持發展自主技術和自有品牌，帶領旺宏電子成為世界級非揮發性記憶體領導公司，同時積極培育創新人才。國立中央大學特於10月28日在教研大樓羅家倫講堂舉辦名譽博士頒授典禮，表彰他對台灣科技自主、產業創新及人才培育之卓越貢獻。

吳敏求1989年創立旺宏，帶領公司成為台灣早期少數具備IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的半導體整合元件製造公司，將旺宏電子打造成為世界級非揮發性記憶體領導品牌。吳敏求重視技術扎根與研發創新，三十七年前創建旺宏時，即以前瞻眼光首創運用統計學方法與人工智慧技術導入半導體生產製造，領先全球推動晶圓廠全線電腦化，大幅提升產品的世界級高品質，更奠定台灣在全球半導體產業的樞紐地位，其卓越的企業經營成就與產業貢獻，備受各界推崇。

中央大學校長蕭述三表示，吳敏求董事長是台灣半導體產業的重要先驅，其成就背後展現兩項令人敬佩的精神，一是堅持自主研發、持續創新，面對競爭激烈、瞬息萬變的半導體產業，始終秉持長遠眼光，持續投入技術研發，展現非凡的遠見與毅力；二是重視科學教育、培育人才，透過旺宏金矽獎、旺宏科學獎，鼓勵年輕學子勇於探索、獨立思考，與中央大學「人才培育」的核心價值不謀而合。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元指出，李國鼎與潘文淵對台灣科技發展貢獻深遠，而吳敏求正是延續這股精神的重要企業家。吳敏求不僅獲頒潘文淵獎終身成就獎，更以近40年的堅持與創新，帶領旺宏電子從無到有，為台灣半導體產業寫下重要篇章。全球暨台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠引用高希均為《吳敏求傳》撰寫的評語，以「自律、自信、自負、自強」形容吳敏求，讚許他不走較輕鬆的委外代工之路，而是堅持自主研發與台灣製造。她強調，中央大學的校訓是「誠樸」，重視學問與品格教育，吳敏求不僅事業成就卓越，更是值得青年學子學習的典範。

吳敏求表示，獲頒中央大學名譽博士深感榮幸，也是一份責任。他強調，科技創新不能停留在研究與論文，更要轉化為實際應用，突破既有框架，創造產業競爭力。他分享，台灣已不缺「護國神山」，更應追求成為「護人神山」，運用半導體技術支持醫療產業，開發救人助人的產品。未來將持續投入人才培育與技術創新，讓科技不僅創造經濟價值，更能造福社會，為台灣及世界帶來正向影響。