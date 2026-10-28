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金鞍機械桃園龍潭新廠落成 張善政：布局無人載具產業、推動智慧製造

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政出席金鞍機械龍潭新廠落成啟用活動，並體驗機械狗操作。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政出席金鞍機械龍潭新廠落成啟用活動，並體驗機械狗操作。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往龍潭區，出席金鞍機械公司離峰儲冰空調系統，及無人載具系統製造大樓新廠落成啟用典禮，並表示新大樓和廠區歷經3年半完成，整合離峰儲冰空調系統與無人載具製造，展現企業投入節能技術及創新研發的成果，並持續投入技術開發，成為桃園推動產業創新與升級的重要據點。

張善政指出，市府正積極推動幼獅青創村暨智慧製造園區開發計畫，預計明年上半年完工，並將無人載具產業列為發展重點，目前也已經有一家無人機的公司進駐，未來市府將透過園區建設及產業資源整合，提供業者更完善的發展環境，支持企業投入技術研發與創新應用。

張善政表示，俄烏戰爭已經可以看到無人載具的功用非常大，其實不只戰爭，在許多勘災、救災、農業層面也有很多可以應用，我們也從俄烏戰爭裡，學到很多無人載具必須要有的先進功能，這些先進功能可以用到很多民生的層次，就像GPS當年是國防運用，現在GPS處處都有，手機裡面也有，期盼金鞍機械持續深化技術研發、拓展應用領域，成為國內無人載具產業的重要力量，帶動桃園科技創新與產業升級。

金鞍機械工業公司總經理高志明指出，金鞍龍潭新廠從3年多前的一片未開發土地，歷經建設終於正式落成，並整合無人機、機器人、機器狗及低軌衛星等相關技術，打造系統整合基地。感謝市府長期鼓勵產業創新、支持企業發展。金鞍將持續以桃園為基地，深化研發創新與人才培育，積極拓展國際市場，為產業發展注入新動能。

經發局指出，金鞍機械新廠啟用，展現企業從離峰儲冰系統延伸至無人載具領域的技術整合成果，也呼應桃園推動智慧製造、淨零轉型及高附加價值產業發展的政策方向，市府未來將持續協助企業鏈結產學研資源及在地供應鏈，支持無人載具、智慧製造及先進機械等產業在桃園深耕發展。

今日包括立法委員呂玉玲與多位議員、環境氣候變遷署署長蔡玲儀、金鞍機械工業董事長高志尚、總經理高志明、簡興記營造公司董事長簡征潭及建築師李承洋等人都出席大樓廠區落成啟用活動。

桃園市長張善政等人參加金鞍機械龍潭新廠落成啟用典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政等人參加金鞍機械龍潭新廠落成啟用典禮。記者鄭國樑／攝影

張善政 桃園 無人載具

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