嘉晶竹科創新廠無塵室火警92人疏散 公司：營運無重大影響

化合物半導體磊晶廠嘉晶（3016）新竹科學園區創新廠28日上午發生火警，現場無人員傷亡。嘉晶下午發布重訊指出，廠區已投保全額保險，初步評估對公司整體營運及財務無重大影響。

新竹縣消防局於上午8時17分接獲報案，嘉晶位於竹科創新一路3號的創新廠2樓無塵室天花板起火冒煙，該區域主要由同集團漢磊（3707）使用。

消防局隨即派遣竹北、寶山等分隊前往灌救，於8時50分建立指揮站，9時初步控制火勢，出動無人機及搜救人員進廠降溫確認，火勢於11時31分撲滅，消防人員於11時53分陸續撤收。

據了解，本次事故影響範圍為嘉晶創新廠2樓無塵室與3樓空調機房局部區域，未波及鄰近廠房。起火點的2樓無塵室目前處於未使用狀態，內部並無機台與化學品，詳細起火原因仍待消防局進一步調查釐清。事發當下廠方已啟動緊急應變機制，全廠92名員工全數平安疏散，現場無人員受困或受傷送醫。

嘉晶表示，火警發生後即刻啟動內部消防措施並通報主管機關，因公司已投保全額財產保險，後續理賠金額正由保險公司會勘評估中，此事件不致對整體營運與財務造成重大衝擊，後續將持續加強廠區各項安全維護機制。