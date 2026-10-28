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群聯電子獲頒 美光兩項全球最佳供應商獎

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）宣布於美光科技（Micron Technology）2026 年供應商大會（Micron Supplier Day 2026）中，榮獲「半導體類傑出供應商績效獎」（Outstanding Supplier Performance Award – Semiconductor）及「組裝與測試類最佳品質獎」（Best in Quality – Assembly and Test）兩項殊榮。

本次大會於美國愛達荷州博伊西（Boise, Idaho, USA）舉行，出席者包括美光及其供應商的高階主管代表。此次獲獎充分展現群聯長期致力於提升產品品質、推動技術創新，以及與美光深化合作的成果，也彰顯雙方在半導體記憶體與儲存領域的緊密合作關係。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，能夠連續第三年獲得美光供應商獎項，對群聯而言是莫大的榮耀，也充分展現雙方超過 17 年合作關係所累積的深厚信任。25 年來，群聯持續深耕控制晶片技術創新、NAND 儲存解決方案及卓越品質，致力於提供高品質的產品與服務。此次獲獎不僅肯定了群聯全球團隊的努力，也體現我們與美光共同推動記憶體及儲存技術持續進步的承諾。

群聯美國子公司總經理暨總裁 Michael Wu則說，美光對群聯的肯定，不僅代表對我們產品品質的高度認可，更彰顯了團隊的專業能力、嚴謹的作業流程，以及數十年來持續追求卓越的成果。卓越品質並非一蹴可幾，而是多年來堅持承諾、維持一致標準並持續改善的累積。群聯很榮幸能獲得美光的信任，未來也將持續以最高標準自我要求，因為像美光這樣的世界級合作夥伴，值得我們提供最優異的產品與服務。

群聯與美光已維持超過 17 年的緊密策略合作關係，雙方長期攜手合作，共同推動記憶體與儲存技術的發展，並持續以高品質、技術創新及卓越營運為目標。

群聯 美光

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