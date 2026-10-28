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中華電信公開「AI 時代 組織大腦升級計畫」 以敏捷決策迎戰新格局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）28日首度公開「AI時代，組織大腦升級計畫」，展現台灣龍頭電信要讓大型組織靈活跳舞以迎戰AI世代的強烈決心。

中華電信近年營運與財務表現屢創佳績，2025年全年營收創下歷史新高，每股純益刷新八年紀錄，集團上市子公司市值成長了40%，站穩兆元市值企業地位。今年中華電信深耕電信本業，並積極拓展IDC與AI算力、Pre 6G智慧應用、資安服務，以及數位韌性及永續轉型等商機，持續挹注穩健成長動能。

中華電信積極啟動「AI時代，組織大腦升級計畫」，中華電信總經理林榮賜領軍，率領111位高階主管參與並全數取得國際權威機構Scrum Alliance的「CSPO（Certified Scrum Product Owner）敏捷產品負責人」認證，創下該組織全球最大規模的企業集體認證紀錄，更被Scrum Alliance選為全球企業成功案例。中華電信已建構由111位具敏捷思考的高階主管組成決策領航團隊，將以最高效率的組織敏捷力，全面迎戰AI世代競局。

中華電信董事長簡志誠表示，在AI Everywhere的核心理念下，中華電信全力拓展AIDC、Pre-6G智慧應用、資安、智慧城市、智慧醫療等AI創新服務。然而，當AI技術快速發展，相關新業務與新應用愈多，企業的核心競爭力已非單純取決於技術實力，更仰賴跨領域、跨生態系的整合力，以及將創新構想快速轉化為客戶價值與市場價值的商業化能力。

他表示，由總經理林榮賜領軍率領涵蓋個人家庭、企業客戶、國際事業等三大事業群，網路、資訊、研究院等三大技術群，以及營運支持體系等，共111位高階主管，全數取得CSPO國際認證。透過系統化的實務訓練，深化公司高階主管「洞察客戶及產品價值、快速迭代試錯、跨部門高效協同」的思維與即戰力。

林榮賜指出，當中華電信決策領航團隊的成員們都擁有共同的語言和目標，將能加速資源整合並發揮最大組織綜效，並能將技術優勢轉化為市場勝勢，形塑更具創新力、整合力以及國際競爭力的中華電信。

中華電信推動「AI時代，組織大腦升級計畫」的歷程與成果，獲得全球敏捷專業組織Scrum Alliance的高度推崇，特別將其選為全球企業成功案例，向國際企業及敏捷社群分享中華電信由高階領導層帶動組織敏捷轉型的實踐經驗。

中華電信 大腦 格局

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