吳敏求獲中央大學名譽博士 盼半導體從「護國神山」走向「護人神山」

旺宏電子創辦人暨董事長吳敏求投入半導體產業逾半世紀，長期推動自主研發、技術創新與人才培育，28日獲國立中央大學頒授名譽博士學位。吳敏求表示，台灣已不缺「護國神山」，更應追求成為「護人神山」，透過半導體技術支持醫療產業，開發救人助人的產品，讓科技在創造經濟價值之餘，也能造福社會。

中央大學今日於教研大樓羅家倫講堂舉辦頒授典禮，表彰吳敏求對台灣科技自主、產業創新及人才培育的貢獻。吳敏求表示，獲頒名譽博士深感榮幸，也代表一份責任；科技創新不能停留在研究與論文，更要轉化為實際應用，突破既有框架，創造產業競爭力，未來將持續投入人才培育與技術創新。

吳敏求於1989年創立旺宏，堅持發展自主技術與自有品牌，帶領公司建立涵蓋IC設計、生產製造、封裝測試及行銷的整合元件製造能力，深耕非揮發性記憶體市場。公司創立初期即將統計學方法與人工智慧技術導入半導體生產製造，推動晶圓廠電腦化，提升製造效率與產品品質。

中央大學校長蕭述三表示，吳敏求是台灣半導體產業的重要先驅，尤其堅持自主研發、持續創新，面對競爭激烈且快速變化的產業，仍以長遠眼光投入技術研發，展現遠見與毅力。同時，他透過旺宏金矽獎、旺宏科學獎鼓勵年輕學子探索與獨立思考，與中央大學重視人才培育的核心價值相契合。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元指出，吳敏求延續李國鼎與潘文淵推動台灣科技發展的精神，以近40年的堅持與創新，帶領旺宏從無到有，並獲頒潘文淵獎終身成就獎。全球暨台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠則肯定吳敏求堅持自主研發與台灣製造，認為其事業成就與品格均值得青年學子學習。

在人才培育方面，旺宏教育基金會於2000年創辦旺宏金矽獎，深耕大專校院半導體人才培育逾25年，累計吸引超過6,000支團隊、數以萬計師生參與；2002年再創辦旺宏科學獎，鼓勵高中職學生主動發掘問題、投入科學研究，迄今已有近3萬名師生參與，持續為台灣科技產業培育創新人才。