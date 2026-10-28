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高階精密零組件製造業者昆桐科技29日登興櫃 低軌衛星營收占比近七成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於10月29日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐成功切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。公司近年布局AI伺服器液冷散熱及半導體設備應用，搭配台灣、泰國雙生產基地擴產，為中長期營運增添成長動能。

昆桐董事長林志忠表示，公司專注高階精密金屬零組件製造，具備精密加工、協同開發、表面處理及量產驗證等垂直整合能力；2026年前三季產品營收結構中，低軌衛星占67%，為最主要營收及獲利來源；高階自行車零組件占24%、AI伺服器散熱占6%、其他業務約3%；銷售地區則以美洲56.4%、亞洲43.4%為主。其中，低軌衛星產品涵蓋通訊酬載、電力系統、推進與姿態控制以及機構件與熱控等應用。

林志忠指出，低軌衛星產業具有產品驗證門檻高、技術迭代與設計變更頻繁及供應商轉換成本高等特性。昆桐從產品設計初期即參與客戶共同開發（JDM）及製造可行性設計（DFM），並整合CNC精密加工、航太級表面處理、ISO 7無塵室及微米級量測驗證等能力，提供從設計開發到量產的一站式服務。由於產品通過認證後不易更換供應商，加上昆桐已具備穩定量產能力，有助於深化與國際客戶的長期合作關係。

全球低軌衛星市場正由基礎建置邁向規模化商轉。隨著發射成本下降、衛星通訊服務普及及太空運算需求升溫，SpaceX旗下Starlink、亞馬遜Amazon Leo等業者持續推進衛星布建。根據Goldman Sachs Research研究，全球低軌衛星市場規模可望從2025年的250億美元，成長至2035年的4,570億美元，年複合成長率（CAGR）高達33.7%。隨著全球衛星數量持續增加，將同步帶動高精度金屬零組件需求，昆桐已切入國際領導廠商供應鏈，可望受惠產業成長商機。

除低軌衛星外，AI伺服器液冷散熱為昆桐第二成長曲線。隨AI伺服器運算功耗與熱密度攀升，液冷散熱逐漸成為高效能運算的重要基礎設施。昆桐自2025年切入AI散熱供應鏈，產品涵蓋分歧管（Manifold）及水冷板等關鍵零組件。根據Promersion預估全球液冷散熱市場2024~2030年CAGR約47%，2030年規模可望逾400億美元。

財務方面，受惠低軌衛星業務放量及高附加價值產品比重提升，昆桐2023年至2025年合併營收由9.15億元成長至19.02億元，每股純益由4.7元提升至16.94元。2026年前三季合併營收15.26億元、毛利率45%、每股純益達11.99元，產品組合優化效益持續反映在獲利表現。為因應低軌衛星、AI散熱及半導體設備需求成長，昆桐持續推動台灣、泰國雙基地產能擴充，台灣新增1,700坪聖安廠預計2029年啟用，泰國8,300坪精密園區則規劃自2027年陸續建置及啟用。

興櫃 營收 低軌衛星

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