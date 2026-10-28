快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

昨天才抽號次 北市議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯連三年獲美光供應商獎 一舉拿下績效、品質兩項殊榮

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
公司／提供
公司／提供

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案廠群聯（8299）宣布，在美光2026年供應商大會中，獲頒「半導體類傑出供應商績效獎」及「組裝與測試類最佳品質獎」兩項殊榮，連續第三年獲得美光供應商獎項，展現雙方長期合作成果。

本次美光供應商大會於美國愛達荷州博伊西舉行，出席者包括美光及其供應商的高階主管代表。群聯表示，此次獲獎反映公司在產品品質、技術創新及營運管理上的持續投入，也彰顯與美光在半導體記憶體及儲存領域的緊密合作關係。

群聯執行長潘健成表示，連續第三年獲得美光供應商獎項，對群聯而言是莫大榮耀，也展現雙方超過17年合作所累積的深厚信任。群聯持續深耕控制晶片技術及NAND儲存解決方案，此次獲獎不僅肯定全球團隊的努力，也體現雙方共同推動記憶體與儲存技術進步的承諾。

群聯美國子公司總經理暨總裁Michael Wu表示，美光的肯定除了代表對群聯產品品質的認可，也反映團隊的專業能力、嚴謹作業流程，以及長期持續改善的成果。品質提升來自多年維持一致標準與落實承諾，群聯未來將持續以高標準自我要求，提供合作夥伴優質產品與服務。

群聯指出，公司與美光已維持超過17年的策略合作關係，雙方將持續以產品品質、技術創新及營運效率為合作重點，共同推動記憶體與儲存技術發展。

群聯 績效 美光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓記憶體廠在陸仍吃香 阿里等AI巨頭搶跟三星、SK海力士簽10年約

輝達先進封裝變革 成熟製程廠迎新機遇

記憶體超級循環還沒結束？黃仁勳、戴爾談供需 南亞科彈升逾5%

研華深化北美Edge AI策略布局 加州Tustin新總部啟用

相關新聞

堅持科技自主研發逾半世紀 旺宏董座吳敏求獲頒中央大學名譽博士

旺宏（2337）創辦人暨董事長吳敏求投入半導體產業逾半世紀，堅持發展自主技術和自有品牌，帶領旺宏電子成為世界級非揮發性記憶體領導公司，同時積極培育創新人才。國立中央大學特於10月28日在教研大樓羅家倫講堂舉辦名譽博士頒授典禮，表彰他對台灣科技自主、產業創新及人才培育之卓越貢獻。

金鞍機械桃園龍潭新廠落成 張善政：布局無人載具產業、推動智慧製造

桃園市長張善政今日下午前往龍潭區，出席金鞍機械公司離峰儲冰空調系統，及無人載具系統製造大樓新廠落成啟用典禮，並表示新大樓和廠區歷經3年半完成，整合離峰儲冰空調系統與無人載具製造，展現企業投入節能技術及創新研發的成果，並持續投入技術開發，成為桃園推動產業創新與升級的重要據點。

嘉晶竹科創新廠無塵室火警92人疏散 公司：營運無重大影響

化合物半導體磊晶廠嘉晶（3016）新竹科學園區創新廠28日上午發生火警，現場無人員傷亡。嘉晶下午發布重訊指出，廠區已投保全額保險，初步評估對公司整體營運及財務無重大影響。

中華電信公開「AI 時代 組織大腦升級計畫」 以敏捷決策迎戰新格局

中華電信（2412）28日首度公開「AI時代，組織大腦升級計畫」，展現台灣龍頭電信要讓大型組織靈活跳舞以迎戰AI世代的強烈決心。

高階精密零組件製造業者昆桐科技29日登興櫃 低軌衛星營收占比近七成

高階精密金屬零組件製造商昆桐科技（7965）將於10月29日以每股參考價390元登錄興櫃。受惠全球低軌衛星（LEO）布建需求持續擴張，昆桐成功切入低軌衛星領導廠商供應鏈，帶動營收與獲利同步成長。公司近年布局AI伺服器液冷散熱及半導體設備應用，搭配台灣、泰國雙生產基地擴產，為中長期營運增添成長動能。

穩懋法說會／第3季獲利19.3億元 每股純益4.55元 為六年來最佳

穩懋（3105）28日召開法說會，公布今年第3季稅後純益19.3億元，季增98%，年增80%，每股純益4.55元，為六年來新高。累計今年前三季稅後純益34.4億元，年增4.17倍，每股純益8.12元，超越去年全年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。