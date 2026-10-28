群聯連三年獲美光供應商獎 一舉拿下績效、品質兩項殊榮

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案廠群聯（8299）宣布，在美光2026年供應商大會中，獲頒「半導體類傑出供應商績效獎」及「組裝與測試類最佳品質獎」兩項殊榮，連續第三年獲得美光供應商獎項，展現雙方長期合作成果。

本次美光供應商大會於美國愛達荷州博伊西舉行，出席者包括美光及其供應商的高階主管代表。群聯表示，此次獲獎反映公司在產品品質、技術創新及營運管理上的持續投入，也彰顯與美光在半導體記憶體及儲存領域的緊密合作關係。

群聯執行長潘健成表示，連續第三年獲得美光供應商獎項，對群聯而言是莫大榮耀，也展現雙方超過17年合作所累積的深厚信任。群聯持續深耕控制晶片技術及NAND儲存解決方案，此次獲獎不僅肯定全球團隊的努力，也體現雙方共同推動記憶體與儲存技術進步的承諾。

群聯美國子公司總經理暨總裁Michael Wu表示，美光的肯定除了代表對群聯產品品質的認可，也反映團隊的專業能力、嚴謹作業流程，以及長期持續改善的成果。品質提升來自多年維持一致標準與落實承諾，群聯未來將持續以高標準自我要求，提供合作夥伴優質產品與服務。

群聯指出，公司與美光已維持超過17年的策略合作關係，雙方將持續以產品品質、技術創新及營運效率為合作重點，共同推動記憶體與儲存技術發展。