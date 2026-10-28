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工研院研發 AI 智慧地陪科技 攜手小王子伴你暢遊花東十地景

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院今年攜手小王子事業合作舉辦「漫遊縱谷・愛在花東」活動，即日起至11月底，民眾只要到花東10處地景，即可體驗「AI智慧地陪」科技，與小王子一起完成「金黃約定」之旅。工研院／提供
工研院今年攜手小王子事業合作舉辦「漫遊縱谷・愛在花東」活動，即日起至11月底，民眾只要到花東10處地景，即可體驗「AI智慧地陪」科技，與小王子一起完成「金黃約定」之旅。工研院／提供

「所有大人最初都是孩子」你也想重溫《小王子》對生活的體會與智慧嗎？工研院今年攜手小王子事業合作舉辦「漫遊縱谷・愛在花東」活動，即日起至11月底，民眾只要透過工研院的AI智慧地陪、AR互動及數位集章等科技，就可在都蘭糖廠、鐵花村、花蓮鐵道文化園區、松園別館等10處花東地景與小王子溫柔邂逅，進行深度探索體驗，還可蒐集小王子明信片，現在就手刀加入活動官網與LINE社群，與小王子一起完成專屬「金黃約定」之旅吧。

工研院中分院執行長李士畦表示，花東是臺灣最美麗的後花園，擁有獨樹一幟的美麗縱谷風光與迷人文化，經濟部產業技術司推動科技導入地方觀光，支持工研院持續以科技協助偏鄉產業結合觀光，搭載大型節慶與主題博覽會等活動，串聯在地商家與地景，來帶動觀光人潮並創造城市好感。在地團隊已經連續三年辦理深受好評的「漫遊縱谷，愛在花東」智慧觀光體驗，今年，更與世界著名的《小王子》合作，透過經典IP結合AI智慧地陪導覽、AR拍照互動的體驗模式，導引民眾與粉絲在花東10處特色地標來共同尋找小王子蹤跡，截至10月11日活動開辦起數周，已帶來超過7,000人次以上參與體驗。未來將持續透過旅客實際使用與回饋，優化智慧導覽與數位服務，擴大場域應用，讓旅客更願意放慢腳步認識在地文化，提升地方消費與觀光效益。

今年活動共有四大特色，首先，民眾只要到花蓮鐵道文化園區、松園別館、將軍府、花蓮文化創意產業園區、花蓮後山山後故事館，以及台東都蘭糖廠、公東教堂、臺東天后宮、鐵花村、臺東大學實習商店等共10處特色地標，即可透過自動定位技術結合生成式AI與語音導覽，體驗「AI智慧地陪」科技，獲得專屬自己的故事導覽，讓遊客不再只是遊覽景點，而是讓科技主動將花東的歷史人文、產業與地方故事，轉化為更親民的內容。其次，「AR拍照打卡」則讓旅客在指定地點解鎖專屬AR互動內容，透過手機與真實場景合影，留下屬於自己的花東美好記憶，透過社群分享延伸效益。

再者，「明信片集章」就像蒐集尋寶圖，將數位科技與實體旅遊任務結合，旅客可在「不忙好味道」、「墾墨咖啡館」、「草民Tsaomin」、「青澤伴手禮琪瑪酥-鐵花館」等合作店家，取得明信片逐步集章。最後，搭配APP數位打卡與優惠券步驟，引導旅客從景點走入店家，「轉變視角看花東」，旅客可在各景點尋找小王子立牌，用不同的角度視野認識花東，讓科技不只是旅遊工具，更成為串聯地方產業的重要媒介。有興趣的民眾可參考活動官網（https://roam-ht.com/）與LINE社群，為自己創造與小王子的美好回憶。

工研院在經濟部產業技術司支持下，連續三年在花東舉辦「漫遊縱谷・愛在花東」活動，今年與小王子聯名，兌換贈品搶換熱烈，累積觀光人次已逾7千人。工研院／提供
工研院在經濟部產業技術司支持下，連續三年在花東舉辦「漫遊縱谷・愛在花東」活動，今年與小王子聯名，兌換贈品搶換熱烈，累積觀光人次已逾7千人。工研院／提供

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