主權 AI 三大布局 國發會葉俊顯：晶片、算力、能源並進

AI發展競爭日益激烈，政府加速布局晶片、算力及能源三大基礎建設。國發會主委葉俊顯28日表示，政府將攜手民間建構「主權AI」，除了持續擴充公共算力、布局前瞻半導體技術，也將算力建設納入促進民間參與公共建設（促參）範圍，鼓勵民間共同投入；能源方面，則已將AI及資料中心用電需求納入整體電力規劃，強化供電穩定性與韌性。

葉俊顯今日出席「AI物聯網大聯盟年會」致詞時表示，晶片、算力及能源正是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」中的重要基礎。當前AI發展已不僅是技術突破，更是帶動產業創新與經濟成長的重要動能。

葉俊顯指出，面對全球AI浪潮，國發會正協調各部會推動AI新十大建設，透過跨部會協作及公私協力，從應用、技術、資金及算力等面向，持續完善台灣AI發展環境。

他表示，行政院長卓榮泰日前在國家人工智慧戰略特別委員會進一步宣示，政府將攜手民間建構主權AI，推動台灣成為立基於自由民主價值的AI良善應用典範，並以教育、醫療、金融及司法作為示範應用場域。

為落實主權AI願景，葉俊顯強調，晶片、算力及能源缺一不可，政府將以區域均衡及韌性調度為原則，持續完善相關基礎建設。

在晶片及硬體方面，葉俊顯指出，政府正持續布局半導體前瞻技術，投入矽光子、量子等新興領域，強化從AI晶片到系統整合的整體能力，提前因應下一世代AI技術發展需求。

算力方面，葉俊顯提及，除了持續擴充政府部門算力，也將透過「算力池」支持新創、資訊服務業者及學研單位投入AI研發，降低取得運算資源的門檻。政府也將算力建設納入促參範圍，鼓勵民間資金共同投入，兼顧產業發展需求與算力資源普及。

至於外界關注的AI用電需求，葉俊顯表示，政府已將AI及資料中心的用電需求納入整體電力規劃，持續推動多元綠能、科技儲能及強韌電網建設，同時鼓勵產業導入儲能設備及智慧能源管理系統，提升能源使用效率及供電韌性，為台灣AI產業發展提供更穩定的能源基礎。

葉俊顯強調，要讓AI政策真正落地，除了政府跨部會合作，更需要產業積極參與。過去一年，AI物聯網大聯盟透過產業交流、參訪及國際鏈結，已取得不少成果。未來政府將持續以大聯盟作為串聯平台，連結更多產業公協會及聯盟組織，對接產業實際需求，加速創新技術落地應用。

葉俊顯表示，政府將持續作為產業與人民的後盾，期盼透過跨域合作，讓AI紅利逐步擴散至百工百業及民眾生活，共同打造台灣成為智慧科技島。