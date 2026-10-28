面板級封裝受矚目 化學材料業者布局新商機

面板供應鏈將於本周接力召開法說會，面板級封裝（FOPLP）、共同封裝光學（CPO）的技術演進與商業化進度，成為市場關注焦點。隨AI封裝需求升溫，上游材料供應鏈也加速布局。

除了玻璃業者，國內化工及材料廠近期同樣積極搶進相關商機。永光（1711）推出瞄準面板級封裝的光阻劑產品；碩正（7669）持續研發水解膠帶；晶呈科技（4768）則針對TGV玻璃基板布局多項產品。

法人指出，目前相關技術距離多仍在研發或驗證階段，大規模商業化尚有一段距離。不過，隨AI推升面板級封裝需求，抗翹曲等功能性材料逐漸成為性能關鍵，部分業者認為，具備塑料及材料技術能力的新進業者，可望有較大機會，切入相關供應鏈。

永光長期耕耘面板用光阻劑產品，近期隨面板級封裝再度成為產業趨勢，也推出瞄準玻璃面板級扇出型封裝（FOPLP）的光阻劑產品線，提供客戶先進封裝製程所需的高品質化學品及客製化服務，並有助於CoPoS新世代封裝材料開發。

此外，永光也布局高密度銅柱凸塊電鍍用光阻，以及低溫固化透明感光型聚醯亞胺光阻（PSPI）；針對面板級封裝中的重布線層（RDL），亦開發相關產品線。產品開發著重基板表面的塗布完整性及製程搭配性，並透過客製化調整優化製程條件、提升良率，藉此串聯半導體、光電及面板產業需求。

半導體封裝膠業者碩正科技日前指出，公司持續研發水解膠帶，期望打造第二成長引擎。水解膠帶可取代雷射解膠、UV解膠等暫時性貼合材料，利用水溶性膠材黏合載體（Carrier）與晶圓（Wafer），待製程完成後，再以純水溶解膠材、分離載體與晶圓，以降低殘膠及後續清潔問題。

相較部分傳統暫貼技術，水解膠帶亦可搭配硬度較高、不易變形的載體。法人表示，隨封裝技術朝「化圓為方」發展，水解膠帶有利於未來方形面板載體封裝應用，可望提升晶片產出效率並降低成本。

晶呈科技則表示，公司今年加速布局TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）玻璃基板相關產品，已建置兩大可量產核心產品線，包括Glass Core Board（大尺寸IC載板）及One pcs glass FAU（一體成形式CPO光纖陣列單元基座），預期未來出貨動能將逐步放大。