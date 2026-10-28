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光通訊添增未來動能 法人調升宏捷科獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

宏捷科（8086）受惠功率放大器（PA）客戶提升份額、無人機及非射頻相關應用明顯成長，加上光通訊業務除垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）外，光電二極體（PD）有機會成為下個成長動能，法人調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，宏捷科營收有七至八成來自手機PA，隨韓系手機持續擴大採用中國大陸供應商，陸系品牌拉貨穩定，且公司客戶重心已轉向中高階手機，有效降低記憶體漲價對低階手機市場衝擊。

此外，美系IDM廠退出中國大陸市場及中高階手機拉貨潮，同步帶動宏捷科手機PA出貨量與產品平均單價成長。

在Wi-Fi業務方面，雖然Wi-Fi 7滲透率增加帶動PA需求，但傳統Wi-Fi 5/6部分市場被矽鍺取代，至於路由器需求為持平至小幅成長，手機Wi-Fi則因中國大陸客戶逐漸取代美系IDM廠，呈現成長態勢。

無人機Wifi PA拜傳輸距離增加及高解析度圖片回傳需求，客戶持續規格更新及提升需求量，宏捷科目前無人機客戶由以往1至2家增加為4至5 家，成長力道明顯。

法人指出，宏捷科於8月通過28億元資本支出，用於擴建無塵室及優化生產線，建立磷化銦（InP）相關產品製程，預估無塵室2027年底擴建完成。

光通訊業務方面，宏捷科除應用於Datacom短距傳輸VCSEL外，布局砷化鎵（GaAs）及InP PD，並已與多位客戶進行開發與測試。其中，GaAs PD 進展較為快速，預估最快2027年底至2028年初量產，InP PD約2028年年中量產。

宏捷科 光通訊 法人

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