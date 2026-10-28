快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

大訊解熱效率再提升 資料中心綠化升級 能源效率可達 PUE 1.06

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

為滿足多樣化的資料中心架構，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）宣布推出AbleCool系列產品，以模組化的散熱解決方案，協助資料中心綠化升級，達成能源效率PUE1.06超低標準。

隨著AI、大型語言模型（LLM）及高效能運算（HPC）快速發展，資料中心機櫃功率持續攀升，散熱效率已成為影響運算效能與能源效率的重要關鍵，大訊科技最新AbleCool系列，以全客製化的RDHX（Rear Door Heat Exchanger）後門熱交換器模組，為新世代AI資料中心提供兼具高效散熱、節能減碳及快速部署的液冷解決方案。

AbleCool的模組化特性，具備高度靈活應用與快速安裝等特色，協助既有資料中心進行綠色升級，並提供源頭解熱、無縫升級與極致能源效率三大優勢。為適應多樣化的資料中心架構及不同的伺服器密度，AbleCool系列產品涵蓋無水氣流增強設備、電信級直流（DC）機型、中高密度混合液冷方案以及100kW等級AI超級運算櫃門，可使企業更容易達成能源效率指標PUE目標。

相較於傳統的機房改造方案，如建造複雜的冷熱通道封閉系統，或部署昂貴的精密空調，AbleCool直接安裝於標準伺服器機櫃後門，可節省空間及資本支出。

貼近熱源立即且有效地降低冷水機組負荷，使能源效率指標PUE可達到1.06；所有液冷型號均符合美國ASHRAE學會流體品質標準，並配備整合式智慧觸控面板及Web介面，使設施管理人員能夠即時監控溫度、壓力差、冷凝預防及即時洩漏檢測等關鍵數據。

大訊持續深耕高密度伺服器機箱與先進液冷技術的研發及製造領域，透過AbleCool全系列產品佈局，可望成為更符合AI基礎設施低碳、安全且高效需求的解決方案。

機殼 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宇田控制今登錄興櫃、飆漲逾六成 啟動蜜月行情

仁寶與ARC Cloud簽署策略合作備忘錄 加速大型AI基礎建設布局

華碩積極進攻商務筆電 發布全新ExpertBook A7軍規級產品

Ayar Labs啟用新竹辦公室 Playground旗下新創秀 AI 供電、封裝突破

相關新聞

工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

全球地緣政治局勢變動、人工智慧（AI）技術快速發展，正加速重塑產業供應鏈與全球競爭版圖。面對新一波產業轉型浪潮，工研院今（28）日舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨《啟自主：無人科技百業新生》專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機。

Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大

Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。