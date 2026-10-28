甲骨文擴大 AI 伺服器部署規模 引入多個新平台 代工廠有望沾光

CSP大廠甲骨文宣布擴大與輝達的雲端AI晶片合作，計劃將搭載輝達新一代Vera Rubin晶片的AI伺服器部署規模擴大至數吉瓦級，同時將引入Google TPU芯片，提升算力供應。法人看好，新一輪採購將有利於鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）等代工廠業績成長力道。

甲骨文雲基礎設施總裁馬赫什·蒂亞加拉詹（Mahesh Thiagarajan）表示，不同AI工作負載存在不同的計算需求，增加硬件選擇可以讓客戶根據性能、吞吐量和成本選擇相應基礎設施。因此除了TPU之外，甲骨文還引進了Cerebras system、英特爾支持的SambaNova Systemsu，以及 OpenAI自行設計的Jalapeño晶片也將進入OCI（甲骨文雲基礎設施）。

甲骨文近年來持續擴建AI數據中心，希望能提高在大型AI算力市場的占比。公司上月維持2027財年約900億至950億美元的資本支出目標，並表示越來越多客戶開始直接承擔部分芯片採購成本。這是繼Anthropic、META 以及SpaceX 等人之後，又一大型算力採購，為AI資本支出長期成長再添助力。