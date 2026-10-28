快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院無人科技導入實際應用場域 產業發展將面臨三大關鍵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工研院28日表示，隨著無人科技逐步導入實際應用場域，未來產業發展將面臨三大關鍵轉變。首先，發展重心由「載具」擴及「場域基礎設施」。

隨著無人科技逐步融入實際社會環境，發展重心將由單一載具擴及至整體場域，透過「場域沙盒」整合載具、固定式自動充電站、檢測維修節點及區域通訊網路等配套基礎設施，加速技術驗證與應用落地。例如智慧城市的「城市大腦」，未來可透過各類無人載具與機器人，將數位決策延伸至實體環境，並藉由標準化模組介面，提升不同無人系統間的協作效率。

第二，驗證範圍由「單一產品」擴及「整體場域」。無人科技邁向商業化，除了產品性能，也需建立具公信力的獨立第三方驗測與規格認證機制。未來驗證範圍不只測試載具本身，也須將專用的基礎設施、運作規範及安全邊界納入整體場域測試，釐清責任歸屬，並搭配硬體端的安全供應鏈驗證與國安資安防護，建立兼顧性能與風險的法規監管架構。

第三，技術發展從「單機性能」轉向「場域適應」。當無人科技逐步成為支撐社會運作的重要系統，除了單機性能，環境適應性、持久穩定性、突發情境下的韌性，也將成為關鍵要求。

未來將持續推動如多模態感知融合（Multi-Modal Fusion），提升全天候環境感知能力；透過邊緣運算大腦，強化自主執行任務與應變能力；運用跨載具與多機群體協作，提升整體運作效率與穩定性；並發展長效運作的能耗管理技術，延長系統持續運作時間。

工研院 科技 無人載具

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

跨法人AI轉型加速器論壇登場 科研體系AI轉型

汎銓攜國研院國儀中心 發展類FAB產線驗證技術

相關新聞

工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

全球地緣政治局勢變動、人工智慧（AI）技術快速發展，正加速重塑產業供應鏈與全球競爭版圖。面對新一波產業轉型浪潮，工研院今（28）日舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨《啟自主：無人科技百業新生》專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機。

Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大

Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。