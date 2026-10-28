工研院無人科技導入實際應用場域 產業發展將面臨三大關鍵

工研院28日表示，隨著無人科技逐步導入實際應用場域，未來產業發展將面臨三大關鍵轉變。首先，發展重心由「載具」擴及「場域基礎設施」。

隨著無人科技逐步融入實際社會環境，發展重心將由單一載具擴及至整體場域，透過「場域沙盒」整合載具、固定式自動充電站、檢測維修節點及區域通訊網路等配套基礎設施，加速技術驗證與應用落地。例如智慧城市的「城市大腦」，未來可透過各類無人載具與機器人，將數位決策延伸至實體環境，並藉由標準化模組介面，提升不同無人系統間的協作效率。

第二，驗證範圍由「單一產品」擴及「整體場域」。無人科技邁向商業化，除了產品性能，也需建立具公信力的獨立第三方驗測與規格認證機制。未來驗證範圍不只測試載具本身，也須將專用的基礎設施、運作規範及安全邊界納入整體場域測試，釐清責任歸屬，並搭配硬體端的安全供應鏈驗證與國安資安防護，建立兼顧性能與風險的法規監管架構。

第三，技術發展從「單機性能」轉向「場域適應」。當無人科技逐步成為支撐社會運作的重要系統，除了單機性能，環境適應性、持久穩定性、突發情境下的韌性，也將成為關鍵要求。

未來將持續推動如多模態感知融合（Multi-Modal Fusion），提升全天候環境感知能力；透過邊緣運算大腦，強化自主執行任務與應變能力；運用跨載具與多機群體協作，提升整體運作效率與穩定性；並發展長效運作的能耗管理技術，延長系統持續運作時間。