中華電拋亞洲低軌衛星聯盟 捍衛台灣通訊自主權

捍衛台灣通訊自主權，中華電董事長簡志誠拋出「低軌衛星星系聯盟」方案，從海纜聯盟經驗取經，盼聯合亞洲電信夥伴集資新台幣200億元到300億元，發射48顆或64顆低軌衛星覆蓋全台。

簡志誠對中央社記者表示，低軌衛星星系聯盟是一個可行的想法、方向，還沒有特定合作對象或夥伴。

俄烏戰爭爆發後，美國科技富豪馬斯克（ElonMusk）創立的SpaceX，提供星鏈及軍用版本的星盾（Starshield）衛星網路服務，讓烏克蘭發揮不對稱戰力，但近日星鏈、星盾衛星網路服務遭到美方降速，影響烏克蘭無人機運作與整體作戰，讓全球再次認知到通訊自主權的重要。

中華電信強化台灣通訊韌性，積極布局「海地星空」，在衛星領域更顯積極，為國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，除原有的高軌衛星，也已經取得OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星商用執照，並與美國Astranis衛星公司策略合作，規劃發射台灣首顆專屬衛星。

簡志誠在今天刊出的鏡週刊專訪中，拋出「低軌衛星星系聯盟」方案，盼聯合亞洲電信夥伴集資200億元到300億元，發射48顆或64顆低軌衛星覆蓋全台外，也尋求科技大廠共襄盛舉，攜手確保台灣通訊自主權。

他表示，從海纜聯盟經驗取經，低軌衛星投資自然也能籌組聯盟；如果台灣能主動聯合其他國家或亞洲電信業者，就能在低軌衛星星系具有更強的主導地位，對於台灣與中華電信來說，會是一條通往未來的韌性網路，但單靠中華電信做不起來，需要政府的協助和支持。

近期德國電信（Deutsche Telekom）、法國電信商Orange、西班牙電信（Telefónica）以及英國電信商Vodafone等歐洲電信商已簽下意向書，聯手競標歐盟行動衛星服務（MSS）頻譜，打算共同提供手機直連衛星服務，同樣要降低對星鏈的依賴。