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AI 需求打破景氣循環 法人：DRAM 供不應求至2027年
AI需求持續爆發，打破DRAM市場過往3至4年的景氣循環，三大記憶體原廠轉向高階產品，排擠其他產品供給，帶動DDR4、DDR5價格走揚。
法人表示，儘管消費性市場面臨漲價壓力、拉貨動能轉弱，但AI需求仍強勁，市場預期供不應求態勢將延續至2027年，DRAM價格可望維持高檔。
法人分析，DRAM市場過往約每3至4年形成一個完整的供需循環，但隨AI需求爆發，三大原廠陸續淘汰舊世代產品，轉向高階產品生產，排擠其他產品供給，帶動DRAM價格快速飆升。
儘管價格上漲使消費性產品面臨轉嫁壓力，拉貨動能減弱，但AI需求仍維持強勁，供給難以滿足市場需求，預期至2027年DRAM市場仍將供不應求。
法人表示，DRAM市場自2025年下半年起價格顯著攀升，預期2026年DDR4、DDR5價格將持續走高。隨AI需求持續擴張，高階應用持續搶占記憶體產能，儘管消費性產品已面臨價格轉嫁困境，拉貨力道減弱，記憶體原廠供給仍難以滿足AI需求，支撐DRAM價格維持高檔。不過，隨長期供貨合約（LTA）比重提高，預期後續漲價幅度將逐步放緩。
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