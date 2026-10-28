迎戰歐盟 CRA 勤業眾信助立端接軌國際資安標準

立端科技旗下產品通過IEC 62443-4-2國際資安認證，將既有的安全開發流程，進一步落實到產品元件的防護能力，為因應歐盟《網路韌性法案》（CRA）要求奠定基礎。勤業眾信、立端科技與UL Solutions於27日舉行授證儀式。

立端先前已取得IEC 62443-4-1認證，建立涵蓋產品開發各階段的安全流程；此次取得的IEC 62443-4-2認證，則針對工業自動化與控制系統元件，驗證身分識別、使用權限、資料保護、事件回應及系統可用性等安全能力。

此次由勤業眾信協助盤點產品安全需求、分析威脅與風險、檢視防護措施，並準備測試證據、追蹤改善進度，再經UL Solutions檢驗，確認產品符合適用的安全等級與元件要求。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉表示，工業產品資安不能只停留在制度與文件，更須落實到產品架構、功能設計及技術防護。兩項認證相互銜接，有助建立從管理流程到產品技術的完整防線，也能提升企業因應CRA的準備度。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪指出，企業也應及早盤點產品使用的密碼技術，評估量子運算可能帶來的風險，逐步建立更換密碼技術的能力，並規劃導入後量子密碼技術，強化產品長期安全。

立端科技總經理王葆儀表示，資安韌性已是關鍵基礎設施與工控客戶選擇供應商的重要指標，此次認證展現立端將資安要求落實於硬體與韌體設計的能力，有助降低合作夥伴的整合風險。UL Solutions台灣總經理蔡英哲則表示，國際標準與第三方認證，有助企業建立可信賴的產品資安能力。

勤業眾信提醒，取得認證仍須檢視標準與CRA的適用範圍及差異，持續完善漏洞處理、安全更新、技術文件與供應鏈風險管理，並納入軟體物料清單、上市後監控及事件通報等機制，補足合規缺口。