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資誠與睡眠醫學會發表睡眠醫療新趨勢 緯創分享 AI 零接觸睡眠系統

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

資誠（PwC Taiwan）與台灣睡眠醫學會將於10月30日舉辦阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）趨勢分享會，並發布《從醫院到居家：聚焦OSA睡眠照護新時代》報告，探討睡眠醫療從醫院走向居家及社區照護的發展趨勢。緯創醫學也將分享AI零接觸睡眠管理系統BestShape VS Night的應用，布局智慧醫療及居家健康管理市場。

隨著人口老化、慢性疾病及居家照護需求增加，睡眠健康逐漸成為智慧醫療產業關注的新領域。資誠與台灣睡眠醫學會此次舉辦的OSA趨勢分享會，預計邀請台灣睡眠醫學會、緯創醫學科技及雙和醫院等單位代表，從臨床醫療、科技應用及照護服務等不同面向，探討睡眠健康管理的未來發展方向。

根據資誠與台灣睡眠醫學會將發布的報告，阻塞性睡眠呼吸中止症是常見的慢性睡眠呼吸疾病，患者在睡眠期間因上呼吸道反覆塌陷，造成呼吸受阻及睡眠中斷，不僅影響睡眠品質，也可能伴隨白天嗜睡、認知功能下降等問題，並與高血壓、糖尿病及心血管疾病等共病相關。

然而，目前OSA的診斷與治療仍面臨多項挑戰，包括民眾病識感不足、醫療檢查資源有限，以及檢查等候時間與成本門檻等問題，導致部分潛在患者未能及早接受評估。

報告指出，傳統多項生理睡眠檢查（PSG）受到醫療資源及檢查量能限制，如何提高睡眠健康評估的便利性，並讓高風險族群及早進入醫療體系，已成為睡眠照護發展的重要課題。

在此趨勢下，睡眠健康管理正逐步從醫院內的單次檢查，延伸至居家及社區的長期觀察。透過非侵入式、低負擔的智慧監測工具，可在更貼近日常生活的環境下進行連續量測，提供睡眠及呼吸變化趨勢資訊，並協助後續醫療評估與照護追蹤。

緯創醫學科技此次推出的BestShape VS Night AI零接觸睡眠管理系統，即是因應上述睡眠健康管理需求，透過AI技術輔助睡眠健康風險辨識，並結合醫療專業，推動智慧睡眠管理工具從產品開發、臨床驗證走向實際應用。

緯創醫學科技表示，智慧睡眠管理工具不僅著重量測便利性，更重要的是如何將監測資訊與醫療服務銜接，透過輔助篩檢、風險警示及適當轉介，讓需要進一步評估的民眾及早接受醫療服務。

不過，智慧睡眠管理系統仍屬輔助性工具，相關資訊須依產品核准用途使用，是否需要進一步檢查、確認診斷及後續治療，仍須由醫療專業人員綜合評估。

展望未來，資誠與台灣睡眠醫學會提出，睡眠健康照護應結合高風險族群篩檢、跨科整合照護及數位平台長期追蹤，逐步將睡眠評估納入慢性病照護體系。

緯創醫學科技則將持續與醫療夥伴合作，探索AI零接觸睡眠管理技術在居家健康管理、社區照護及長照體系的應用，推動睡眠照護從醫院診療延伸至日常生活。

資誠與台灣睡眠醫學會共同發布的《從醫院到居家：聚焦 OSA 睡眠照護新時代》報告預計於2026年10月30日 (五)在國立政治大學公企中心舉辦之OSA趨勢分享記者會中發布，預計邀請台灣睡眠醫學會、緯創醫學科技、雙和醫院等單位講者參與分享。立即報名：https://forms.gle/hmNwhWJUtm6jbJeF8

緯創 資誠 睡眠

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