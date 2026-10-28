工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

全球地緣政治局勢變動、人工智慧（AI）技術快速發展，正加速重塑產業供應鏈與全球競爭版圖。面對新一波產業轉型浪潮，工研院今（28）日舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨《啟自主：無人科技百業新生》專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機。

專刊指出，無人科技正從單點自動化邁向系統自主化，不再只是取代人力的工具，更逐步從外顯的實體載具，邁向支撐社會運作的隱性基礎建設，應用擴及智慧製造、醫療照護、物流運輸及能源巡檢等領域，未來可望成為人類社會持續運作的基礎科技。臺灣可善用半導體、資通訊與精密製造優勢，強化跨域系統整合、場域驗證與國際合作，掌握無人科技帶動百工百業轉型的新契機。

工研院董事長吳政忠表示，下一個全球產業競逐的關鍵戰地，正是「AI如何走出數位世界，真正落地接軌實體世界」。無人機、機器人、自駕載具等應用橫跨海、陸、空乃至太空，是未來十年全球科技的兵家必爭之地。臺灣須善用半導體、資通訊製造實力與長年累積的國際信任優勢，將「製造優勢」進一步升級為「系統優勢」。

為掌握無人科技發展契機，工研院今年九月集結院士智慧，針對 AI 無人載具提出「人才、市場、法規、技術」四大前瞻建言，並攜手產研代表，於今年正式成立「台灣無人載具系統研發聯盟（TUVSC）」，整合自主供應鏈、專利布局與國際驗測資源。此次發表的《啟自主：無人科技百業新生》專刊，則希望為產業界提供方向與路徑，推動臺灣成為全球可信賴的自主科技創新樞紐。

工研院院長張培仁表示，面對高齡少子化、缺工及地緣政治挑戰，無人科技已成為回應產業與社會需求的重要解方。隨著AI、感測、運算與控制技術快速進步，機器正從自動化走向自主化，逐步具備感知、判斷、自主決策與協同作業能力。

工研院整合跨域研發能量，成立「無人化創新科技研究所」及「智慧機器人創新與應用研發中心」，布局機器人大腦、小腦及群體協作等核心技術；並與美國無人產業協會（AUVSI）合作，取得Green UAS（綠色無人機系統）海外授權認證，協助業者縮短認證時程、接軌國際可信賴供應鏈，推動臺灣無人科技從硬體製造走向系統整合。

工研院年度專刊《啟自主：無人科技 百業新生》，匯集工研院及美國無人產業協會、日本產業技術綜合研究所、德國布倫瑞克工業大學、芬蘭國家技術研究中心、以色列RISE Israel等專家觀點。專刊指出，回顧歷史，電力、鐵路與網際網路等重大技術，都是逐步融入日常生活的基礎建設。

如今，無人科技也正從實體載具邁向隱性基礎建設，不僅提升效率，更將改變社會運作模式。相關商機也將涵蓋零組件、整機系統、解決方案、專屬基礎建設、商業模式的完整生態，帶動跨領域的產業轉型。隨著無人科技逐步導入實際應用場域，未來產業發展將面臨三大關鍵轉變：

第一，發展重心由「載具」擴及「場域基礎設施」。隨著無人科技逐步融入實際社會環境，發展重心將由單一載具擴及至整體場域，透過「場域沙盒」整合載具、固定式自動充電站、檢測維修節點及區域通訊網路等配套基礎設施，加速技術驗證與應用落地。

例如智慧城市的「城市大腦」，未來可透過各類無人載具與機器人，將數位決策延伸至實體環境，並藉由標準化模組介面，提升不同無人系統間的協作效率。

第二，驗證範圍由「單一產品」擴及「整體場域」。無人科技邁向商業化，除了產品性能，也需建立具公信力的獨立第三方驗測與規格認證機制。未來驗證範圍不只測試載具本身，也須將專用的基礎設施、運作規範及安全邊界納入整體場域測試，釐清責任歸屬，並搭配硬體端的安全供應鏈驗證與國安資安防護，建立兼顧性能與風險的法規監管架構。

第三，技術發展從「單機性能」轉向「場域適應」。當無人科技逐步成為支撐社會運作的重要系統，除了單機性能，環境適應性、持久穩定性、突發情境下的韌性，也將成為關鍵要求。未來將持續推動如多模態感知融合（Multi-Modal Fusion），提升全天候環境感知能力；透過邊緣運算大腦，強化自主執行任務與應變能力；運用跨載具與多機群體協作，提升整體運作效率與穩定性；並發展長效運作的能耗管理技術，延長系統持續運作時間。

現場並安排兩場座談，從社會應用需求與產業商業化挑戰切入，探討無人科技的應用與落地契機。首場以「立足生活需求，打造以人為本的自主社會基建」為題，由工研院產科國際所所長紀昭吟主持，邀請工研院院士陳適安、佳世達科技總經理柯淑芬、臺灣希望創新無人載具系統研發長林永仁及工研院無人化創新科技研究所所長彭文陽與談，聚焦人機協作與自主社會基建。

第二場以「突破技術與落地瓶頸，開創臺灣自主出海新局」為題，由工研院產科國際所副國際長岳俊豪主持，邀請均豪精密董事長暨台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）理事長陳政興、中光電智能機器人總經理忻維忠、仁寶電腦工業資深處長戴裕原及台達電子自主巡檢與安防解決方案新事業資深經理李國徵與談，探討智慧製造與空域載具的技術整合及商用挑戰。

工研院「眺望~2027產業發展趨勢研討會」今年集結逾70位資深講者，於10月28日至11月6日舉辦為期8天、共16場次的研討活動，議程涵蓋通訊、全球AI競局、半導體、智慧移動載具、新材料、生醫、健康照護、智慧機械與電力建設等議題，協助企業掌握市場趨勢，及早布局未來商機。