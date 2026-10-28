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聯想 Tech World 重返拉斯維加斯 CES 定義新世代混合 AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯想（Lenovo）宣布，年度全球創新盛會Tech World將重返拉斯維加斯CES 2027，並於Sphere盛大登場，成為主題演講的一部分。本屆Tech World將邀請多位重量級講者，展示最新創新技術與成果，同時結合科技與音樂，為與會者帶來獨特的沉浸式體驗。

Lenovo Tech World匯聚全球科技產業領袖與專家，共同探討AI的未來發展以及混合式AI如何為個人、企業與社會創造更多可能性。隨著AI加速融入日常生活與企業營運，Lenovo也將藉由此次盛會，分享AI如何協助人們發揮潛能、推動環境永續及社會進步，為2027年的AI發展揭開序幕。

Lenovo 董事長暨執行長楊元慶表示，隨著 AI 邁入全新階段，個人與企業都需要具備將數據轉化為實際價值的能力。未來的機會在於結合人類智慧與人工智慧的優勢，創造更多可能性。AI與人類並非相互取代，而將走向共存共榮的新時代。在Tech World上，Lenovo將展示如何透過混合式AI策略，兼顧效能、效率、安全性與隱私保護，為每個人打造更智慧的未來。

Lenovo Tech World將於台灣時間2027年1月7日（星期四）上午9:00舉行。活動也將同步進行全球線上直播，更多講者名單、場地及活動規劃，預計自本月中下旬起陸續公布。

在Tech World@CES 2027上，Lenovo將展示混合式AI如何整合個人、企業與公共AI模型及技術能力，結合涵蓋裝置、基礎架構、軟體、解決方案與服務的完整產品組合，展現人類與AI攜手合作的未來願景。

Lenovo對AI未來發展的布局，將有三大核心方向：以使用者為中心的AI：讓AI更了解使用者的需求與所處情境，提供更貼近個人習慣的協助，同時兼顧隱私保護，讓AI能自然融入日常生活與工作。

全方位AI效率：從AI技術架構的各個環節著手，提升運算效率與資源使用效益，讓每一筆AI投資都能發揮更大的價值。

值得信賴的AI：將資料安全與隱私保護納入AI設計，讓企業能自行掌握數據與AI的使用方式，更安心地導入AI技術。

在個人應用方面，Lenovo將展示「單一個人AI、跨裝置協同」的最新進展，串聯PC、智慧型手機、穿戴式裝置及新興智慧裝置，讓使用者在不同裝置與使用情境間，都能享有一致且個人化的AI體驗。

在企業應用方面，Lenovo則將展示完整的混合式AI產品與解決方案，協助企業充分運用關鍵數據，將AI導入實際業務流程，並透過混合式AI工廠的建置與擴展，提升工作效率、優化營運模式，加速企業邁向AI原生營運。

CES 聯想 拉斯維加斯

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