外交部：深化台美「共生夥伴」關係 聚焦半導體、AI 及無人機合作

外交部今（28）日出席立法院外交委員會表示，台美關係將持續朝「共生夥伴」方向深化，未來將透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、「矽盛世宣言」（Pax Silica）及其他雙邊、多邊合作機制，強化半導體、人工智慧、無人機、關鍵礦物、數位基礎建設及高科技人才培育等領域合作，並擴大台美在第三地的合作機會。

外交部指出，在「總合外交」架構下，政府致力於推動台美關係從「利害關係人」（stakeholders）進一步邁向「合夥人」（shareholders），建立涵蓋安全、經貿及高科技領域的「共生夥伴」（Symbiotic Partners）關係，讓雙方不僅共享利益，也能相互支撐、共同成長。

在安全合作方面，外交部表示，美國總統川普第二任期迄今已兩度宣布對台軍售，總額超過111億美元，首批兩架F-16V Block 70戰機也已順利抵台。此外，美國《2026會計年度國防授權法案》授權最高10億美元，用於推動「台灣安全合作倡議」（TSCI）及無人機共同研發。

外交部指出，美國第119屆國會已提出超過100項涉台法案，其中《台灣保證落實法案》已完成立法。賴總統上任以來，美國國會共有22團、61位聯邦參眾議員訪台，展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

經貿合作方面，台美已簽署「投資合作備忘錄」及「對等貿易協定」（ART），並在美國《貿易擴張法》第232條相關措施下爭取關稅優惠。雙方也在第六屆經濟繁榮夥伴對話中簽署「矽盛世宣言」，進一步深化半導體及科技供應鏈合作。

外交部表示，台美產業優勢互補，美國在創新、資本及AI前瞻技術方面居於領先地位，台灣則具備先進製造、半導體及供應鏈整合實力，雙方可在多項關鍵環節深化合作，建立相互依存、彼此加值的產業關係。

外交部並指出，今年10月已為我國駐鳳凰城辦事處正式揭牌，持續協助台商拓展美國市場，並推動半導體龍頭企業帶動相關供應鏈赴美布局。外交部也將整合技術、人才、資金與市場等資源，深化與美國及區域夥伴的合作，擴大台美在第三地的合作空間。

在後續推動工作上，外交部表示，2026年1月舉行的第六屆EPPD已就多項經濟安全議題達成合作共識，將持續協調相關部會推動合作落實，並結合「台美教育倡議」深化人才交流、擴大跨部會合作，同時持續厚植美國行政、立法部門及民間各界的友台人脈。