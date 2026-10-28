快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：深化台美「共生夥伴」關係 聚焦半導體、AI 及無人機合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部今（28）日出席立法院外交委員會表示，台美關係將持續朝「共生夥伴」方向深化，未來將透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、「矽盛世宣言」（Pax Silica）及其他雙邊、多邊合作機制，強化半導體、人工智慧、無人機、關鍵礦物、數位基礎建設及高科技人才培育等領域合作，並擴大台美在第三地的合作機會。

外交部指出，在「總合外交」架構下，政府致力於推動台美關係從「利害關係人」（stakeholders）進一步邁向「合夥人」（shareholders），建立涵蓋安全、經貿及高科技領域的「共生夥伴」（Symbiotic Partners）關係，讓雙方不僅共享利益，也能相互支撐、共同成長。

在安全合作方面，外交部表示，美國總統川普第二任期迄今已兩度宣布對台軍售，總額超過111億美元，首批兩架F-16V Block 70戰機也已順利抵台。此外，美國《2026會計年度國防授權法案》授權最高10億美元，用於推動「台灣安全合作倡議」（TSCI）及無人機共同研發。

外交部指出，美國第119屆國會已提出超過100項涉台法案，其中《台灣保證落實法案》已完成立法。賴總統上任以來，美國國會共有22團、61位聯邦參眾議員訪台，展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

經貿合作方面，台美已簽署「投資合作備忘錄」及「對等貿易協定」（ART），並在美國《貿易擴張法》第232條相關措施下爭取關稅優惠。雙方也在第六屆經濟繁榮夥伴對話中簽署「矽盛世宣言」，進一步深化半導體及科技供應鏈合作。

外交部表示，台美產業優勢互補，美國在創新、資本及AI前瞻技術方面居於領先地位，台灣則具備先進製造、半導體及供應鏈整合實力，雙方可在多項關鍵環節深化合作，建立相互依存、彼此加值的產業關係。

外交部並指出，今年10月已為我國駐鳳凰城辦事處正式揭牌，持續協助台商拓展美國市場，並推動半導體龍頭企業帶動相關供應鏈赴美布局。外交部也將整合技術、人才、資金與市場等資源，深化與美國及區域夥伴的合作，擴大台美在第三地的合作空間。

在後續推動工作上，外交部表示，2026年1月舉行的第六屆EPPD已就多項經濟安全議題達成合作共識，將持續協調相關部會推動合作落實，並結合「台美教育倡議」深化人才交流、擴大跨部會合作，同時持續厚植美國行政、立法部門及民間各界的友台人脈。

外交部 台美 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

外交部：中國跨國鎮壓超越政治恫嚇 外館3面向更新應變

研華深化北美Edge AI策略布局 加州Tustin新總部啟用

跨法人AI轉型加速器論壇登場 科研體系AI轉型

相關新聞

工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

全球地緣政治局勢變動、人工智慧（AI）技術快速發展，正加速重塑產業供應鏈與全球競爭版圖。面對新一波產業轉型浪潮，工研院今（28）日舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨《啟自主：無人科技百業新生》專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機。

Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大

Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。