快訊

巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

聽新聞
0:00 / 0:00

全球資金續抱美股、亞股與新興市場 AI 基本面撐起科技股長線動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

全球股票型基金資金持續流向美股、亞洲與新興市場，伺機布局中長期成長機會。根據EPFR統計，截至2026年10月21日當周，美國股票型基金單周淨流入66.63億美元，居主要市場之冠；全球新興市場及亞洲不含日本分別吸引28.27億及11.35億美元資金流入。

安聯投信表示，若將時間拉長至今年以來，美國股票型基金累計吸金3,338.29億美元，全球新興市場亦累計淨流入703.92億美元，顯示在全球經濟及地緣政治不確定性升溫之際，資金仍優先布局具企業獲利成長動能的美國市場，同時尋找新興市場的中長期成長機會。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，受惠AI題材帶動，MSCI全球資訊科技指數今年以來上漲逾二成；與此同時，美國10年期公債殖利率突破5%水準。在利率維持高檔之際科技股仍能維持強勢，反映市場表現背後更重要的支撐來自企業獲利成長，而非單純依賴評價面擴張。儘管近期市場波動升高，但回歸基本面觀察，目前尚未見到產業成長動能明顯減弱。

洪華珍指出，半導體方面，在資料中心龐大建置需求帶動下，主要業者持續上調資本支出預期，此一趨勢預料中期仍將延續。記憶體方面，高毛利空間雖吸引業者積極搶進，但受限於技術門檻與供應能力，短期供給大幅改善的空間有限，預期2027、2028年市場供需甚至可能較2026年更加吃緊。

在亞洲半導體市場方面，蕭惠中表示，近期政策與產業雜音頻傳，加上技術面資金調節及交易集中，使短線市場波動放大，投資人情緒也轉趨謹慎。不過，回歸基本面來看，亞洲半導體需求並未明顯轉弱；隨著第3季財報陸續公布，產業能見度反而更加清晰。

蕭惠中指出，目前不僅未見產業基本面出現明顯轉折，部分領域甚至出現訂單增加，以及企業積極洽談、鎖定2027、2028年以後長期訂單的情況，反映AI需求不僅未見放緩，更持續向不同應用及供應鏈環節擴散，而亞洲半導體業者在全球AI供應鏈中仍占據多項關鍵位置。

邁入第4季，多款新一代GPU、ASIC及AI伺服器陸續放量出貨，可望挹注相關企業營收及毛利表現。從上游設備、關鍵晶圓代工，到原料、零組件及模組供應商，供應端仍面臨不同程度的瓶頸。在需求維持強勁、供給仍具限制的背景下，短線市場拉回反而有助於中長期投資重新檢視布局機會。

亞股 新興市場 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股科技基金 逢低買

科技財報周登場 安聯00412A：緊盯 CSP、HBM 與先進製程三大訊號

債市資金續抱投資級債 市場更加注重債信品質

亞股今年來漲勢凌厲 海外股票基金平均報酬47.5%居冠

相關新聞

叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

華碩： PC明年再漲價5% 預期記憶體、固態硬碟等零組件成本續揚

繼宏碁先前釋出2027年個人電腦（PC）將持續漲價消息後，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔昨（27）日也預估，台灣市場下半年商用PC價格相比上半年，漲幅約一成，預期明年仍將微幅上漲，「明年上半年價格最少會比今年第4季增加5％以上」。

Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大

Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。