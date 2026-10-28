全球資金續抱美股、亞股與新興市場 AI 基本面撐起科技股長線動能

全球股票型基金資金持續流向美股、亞洲與新興市場，伺機布局中長期成長機會。根據EPFR統計，截至2026年10月21日當周，美國股票型基金單周淨流入66.63億美元，居主要市場之冠；全球新興市場及亞洲不含日本分別吸引28.27億及11.35億美元資金流入。

安聯投信表示，若將時間拉長至今年以來，美國股票型基金累計吸金3,338.29億美元，全球新興市場亦累計淨流入703.92億美元，顯示在全球經濟及地緣政治不確定性升溫之際，資金仍優先布局具企業獲利成長動能的美國市場，同時尋找新興市場的中長期成長機會。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，受惠AI題材帶動，MSCI全球資訊科技指數今年以來上漲逾二成；與此同時，美國10年期公債殖利率突破5%水準。在利率維持高檔之際科技股仍能維持強勢，反映市場表現背後更重要的支撐來自企業獲利成長，而非單純依賴評價面擴張。儘管近期市場波動升高，但回歸基本面觀察，目前尚未見到產業成長動能明顯減弱。

洪華珍指出，半導體方面，在資料中心龐大建置需求帶動下，主要業者持續上調資本支出預期，此一趨勢預料中期仍將延續。記憶體方面，高毛利空間雖吸引業者積極搶進，但受限於技術門檻與供應能力，短期供給大幅改善的空間有限，預期2027、2028年市場供需甚至可能較2026年更加吃緊。

在亞洲半導體市場方面，蕭惠中表示，近期政策與產業雜音頻傳，加上技術面資金調節及交易集中，使短線市場波動放大，投資人情緒也轉趨謹慎。不過，回歸基本面來看，亞洲半導體需求並未明顯轉弱；隨著第3季財報陸續公布，產業能見度反而更加清晰。

蕭惠中指出，目前不僅未見產業基本面出現明顯轉折，部分領域甚至出現訂單增加，以及企業積極洽談、鎖定2027、2028年以後長期訂單的情況，反映AI需求不僅未見放緩，更持續向不同應用及供應鏈環節擴散，而亞洲半導體業者在全球AI供應鏈中仍占據多項關鍵位置。

邁入第4季，多款新一代GPU、ASIC及AI伺服器陸續放量出貨，可望挹注相關企業營收及毛利表現。從上游設備、關鍵晶圓代工，到原料、零組件及模組供應商，供應端仍面臨不同程度的瓶頸。在需求維持強勁、供給仍具限制的背景下，短線市場拉回反而有助於中長期投資重新檢視布局機會。