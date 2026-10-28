快訊

巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

聽新聞
0:00 / 0:00

科技財報周登場 安聯00412A：緊盯 CSP、HBM 與先進製程三大訊號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）基金經理人蕭惠中表示，緊盯CSP、HBM與先進製程三大訊號。記者高瑜君／攝影
安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）基金經理人蕭惠中表示，緊盯CSP、HBM與先進製程三大訊號。記者高瑜君／攝影

全球科技與半導體產業進入財報密集期，AI投資趨勢也迎來新一輪基本面檢驗。安聯投信表示，AI仍是全球科技產業重要的結構性成長趨勢，惟隨市場預期升溫、投資規模持續擴大，投資人關注焦點已逐步從「AI需求能否延續」，轉向龐大資本支出能否轉化為營收與獲利，以及AI需求能否進一步向記憶體、先進製程、先進封裝及半導體設備等供應鏈擴散。

近期科技產業迎來關鍵財報期，包括大型雲端服務供應商（CSP）及記憶體大廠將陸續公布最新財報。安聯投信指出，市場將高度關注AI服務需求與後續資本支出展望，包括雲端業者資本支出規模、產能限制，以及記憶體廠擴產規畫等重要訊息，作為研判後續AI產業景氣的重要依據。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）基金經理人蕭惠中表示，大型雲端服務供應商（CSP）是攸關AI基礎建設最重要的需求來源之一，其資本支出方向牽動AI伺服器、先進製程與封裝、高頻寬記憶體（HBM），以及高速網通等相關產業展望。

根據S&P Global Market Intelligence資料，市場預估大型雲端業者2026年資本支出將由前一年的3,620億美元增至7,630億美元，2027年更可能進一步攀升至1.3兆美元。隨投資規模快速擴張，市場觀察重點也將從「投入多少」，進一步轉向資本支出成長動能能否延續，以及AI與雲端業務成長能否逐步反映投資效益。

記憶體方面，重要國際大廠亦將於10月28日及29日陸續公布財報。蕭惠中指出，除DRAM與NAND價格走勢，市場也將密切關注HBM4出貨進度，以及後續高階記憶體需求能見度。隨AI帶動記憶體產業由供需改善進一步邁向產品組合升級，HBM世代持續演進，可望進一步牽動封裝、測試及半導體設備等相關供應鏈需求。

此外，半導體設備相關財報也是觀察AI投資能否由需求端持續向製造端深化的重要指標。蕭惠中表示，隨AI晶片效能持續提升、製程複雜度增加，先進製程、先進封裝及HBM相關投資的重要性日益提高。後續若CSP資本支出、HBM需求及半導體製造投資同步維持正向，將有助進一步驗證AI需求正由雲端基礎建設向上游製造、零組件及設備端擴散的產業趨勢。

蕭惠中表示，AI長期結構性成長方向並未改變，但產業與資本市場正逐步從「需求想像」走向「獲利驗證」階段。當AI資本支出與市場期待同步墊高，企業能否將大規模投資有效轉化為營收、獲利與現金流，將成為下一階段市場評價的重要關鍵。

就產業面而言，蕭惠中建議，可從三大訊號交叉觀察AI景氣的延續性：第一，觀察大型雲端業者（CSP）資本支出與雲端營收，確認AI基礎建設需求動能；第二，關注高頻寬記憶體HBM4出貨進度及記憶體價格，掌握需求向高階零組件擴散的情況；第三，追蹤先進製程、先進封裝與半導體設備需求，檢視AI投資是否進一步落實至實際產能建置。

展望後市，蕭惠中認為，AI仍具中長期產業發展潛力，但隨市場評價與投資預期同步走高，企業基本面分化可能更加明顯。投資布局宜回歸基本面，聚焦具備技術領先優勢、較高產業進入門檻與定價能力，並能持續將AI需求轉化為實質營收與獲利的企業，同時留意估值、政策及市場預期變化所帶來的短期波動。

財報 先進製程 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日半導體鏈 分批承接

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

AI投資進入選股時代 00410A掌握科技成長新契機

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

相關新聞

叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

華碩： PC明年再漲價5% 預期記憶體、固態硬碟等零組件成本續揚

繼宏碁先前釋出2027年個人電腦（PC）將持續漲價消息後，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔昨（27）日也預估，台灣市場下半年商用PC價格相比上半年，漲幅約一成，預期明年仍將微幅上漲，「明年上半年價格最少會比今年第4季增加5％以上」。

Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大

Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。