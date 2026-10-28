英特爾併購以色列商 Classiq 衝量子運算 博磊成台廠幕後大贏家

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies，衝刺量子布局，半導體設備廠博磊（3581）成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

科榮成立於1979年，是國內老牌半導體設備、儀器代理商，近年也跨入量子電腦設備相關業務。博磊本業則涵蓋半導體封測設備及治具，2016年收購科榮後，延伸至廠務及前段設備，如今再透過科榮串聯量子軟硬體，雙方也於今年台灣國際半導體展聯合展位推廣Classiq技術，拓展產業與學研客戶。

根據科榮與Classiq於今年9月發布的訊息，雙方合作後，科榮將結合既有的量子硬體、控制系統與系統整合能力，延伸至量子軟體與應用開發，從Quantum Hardware到Quantum Software。

科榮並將把Classiq先進的量子軟體開發平台引進台灣，協助半導體產業、研究機構、大專院校及企業客戶建立量子應用開發能力，同時持續與全球技術夥伴合作，協助台灣產業與研究團隊把量子科技從研究評估推進到實際應用開發。

根據雙方當時釋出的訊息，Classiq的核心技術可將高階功能模型自動轉換為最佳化的量子電路，並支援不同量子硬體、模擬器與雲端環境。其hardware-agnostic架構，讓使用者不必綁定單一量子硬體平台，可更有效率地進行量子演算法設計、最佳化與執行。Classiq亦獲選為 Fast Company「Next Big Thing in Tech 2025」，是全球量子軟體領域具代表性的技術公司之一。

科榮既有布局更提供軟硬體搭配的基礎。其量子技術夥伴包括低溫設備商Bluefors、控制系統商Qblox及量子電腦業者IQM，加上Classiq軟體，可協助客戶從硬體建置、控制系統一路延伸至演算法開發，增加設備之外的服務機會。

這也呼應英特爾此次併購的方向。英特爾計畫結合Classiq軟體、矽自旋量子位元及半導體製造能力，打造完整量子平台，並表示收購後仍將支援Classiq既有跨平台整合，保留不綁定特定硬體的開放架構，讓不同量子系統仍可使用其工具。

對台灣客戶而言，Classiq可將高階功能模型自動轉為最佳化量子電路，支援不同量子硬體、模擬器及雲端服務。科榮與Classiq初期合作將聚焦半導體研究、材料與化學模擬及最佳化等應用，協助客戶把量子技術評估推進至開發與測試。