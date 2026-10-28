輝達VR平台鴻海訂單躍增 業界傳出占比挑戰五成

業界傳出，輝達Vera Rubin新平台逐步放量，鴻海（2317）訂單占比可望挑戰五成，傲視群雄；ASIC伺服器訂單也有突破，取得更多Google與Meta訂單，帶動今、明年業績衝鋒。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單動態，強調目前AI業務需求暢旺。

鴻海AI業務傳捷報

業內人士指出，億萬富豪馬斯克旗下SpaceX的AI伺服器訂單，部分轉向由ODM廠直接供應的趨勢更明確，使鴻海在Vera Rubin平台獲得更多份額，市占率最高可達50%。即使鴻海當下訂單塞爆，導致產能吃緊，仍可望先取得40%至45%份額。另外，在雲端服務供應商（CSP）客戶方面，也可望獲得更多Google與Meta的AI伺服器份額。

法人預估，2026年與2027年輝達的NVL 72機櫃潛在市場規模（TAM）分別為7.3萬與9.6萬台，Vera Rubin機櫃目前生產正加速爬坡，一次性合格率已達85%以上，預計明年第1季進一步加速。SpaceX將成為明年VR200最大買家，規劃出貨2萬台。

鴻海旗下鴻佰科技近期成為為輝達DSX Pod全球合作夥伴，推動以新一代Vera Rubin 平台為核心的模組化AI工廠，預計2027年初於全球展開交付，增添鴻海明年AI伺服器業績成長力道。透過工廠預製及模組化設計，DSX Pod可將機櫃部署時間從傳統六個月縮短至最快14天，加速AI運算產能上線。

鴻海上周公告增資旗下三家子公司，合計12.03億美元（約新台幣391億元），外界推測，此舉將擴增AI伺服器產能，擴大全球AI伺服器版圖，穩居龍頭地位。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，由於客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。