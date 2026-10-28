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英特爾併量子新創 博磊母以子貴躍大贏家

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

英特爾宣布收購量子軟體公司Classiq，半導體設備廠博磊（3581）成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

科榮成立於1979年，是國內老牌半導體設備、儀器代理商，近年也跨入量子電腦設備相關業務。博磊本業則涵蓋半導體封測設備及治具，2016年收購科榮後，延伸至廠務及前段設備，如今再透過科榮串聯量子軟硬體，雙方也於今年台灣國際半導體展聯合展位推廣Classiq技術，拓展產業與學研客戶。

根據科榮與Classiq於今年9月發布的訊息，雙方合作後，科榮將結合既有的量子硬體、控制系統與系統整合能力，延伸至量子軟體與應用開發，從Quantum Hardware到Quantum Software。

科榮並將把Classiq先進的量子軟體開發平台引進台灣，並協助台灣產業與研究團隊把量子科技從研究評估推進到實際應用開發。

科榮既有布局更提供軟硬體搭配的基礎。其量子技術夥伴包括低溫設備商Bluefors、控制系統商Qblox及量子電腦業者IQM，加上Classiq軟體，可協助客戶從硬體建置、控制系統一路延伸至演算法開發。

英特爾 封測 半導體 科技

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