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英特爾前執行長基辛格：台灣扮AI硬體要角

經濟日報／ 記者彭慧明鐘惠玲／台北報導

英特爾前執行長、創投Playground Global合夥人基辛格昨（27）日在台舉辦活動受訪表示，AI本質上正進入長達數十年的「超級擴張循環」。

隨著AI技術重心加速向底層記憶體與高階硬體傾斜，全球對基礎硬體需求龐大且急迫，台灣扮演的角色也至為關鍵。

基辛格卸任英特爾執行長職務之後，去年加入Playground Global，帶領第一批投資組合新創來台尋找AI供應鏈合作機會；今年再帶十多家新創來台，其中六大前瞻科技新創鎖定AI基礎設施面臨的記憶體、先進封裝、光通訊與電源供電四大痛點研究解方，並於昨天與媒體交流。

基辛格指出，台灣在全球科技領域的重要性顯而易見，獨特的生態系統讓全球前瞻技術從願景走向現實，實現規模化。從精密製造到技術更新，台灣展現世界級的實力與速度，是Playground在推動次世代運算領域技術不可或缺的合作夥伴。

他提到，自己連續兩年來台灣，推動Playground旗下投資組合公司與台灣科技生態系的合作連結，昨日也與鴻海董事長劉揚偉餐敘，討論未來新技術的發展。

近期AI產業面臨泡沫化、基期高的雜音，基辛格說，全球市場關注投資波動與泡沫化疑慮，市場短期或有震盪修正，但AI本質上正在進行長達數十年的超級擴張循環。

隨著AI技術重心加速向底層記憶體與高階硬體傾斜，全球對基礎硬體需求龐大且急迫，台灣在此扮演的角色也至為關鍵。

基辛格說，因人類對於智慧化的需求永無止盡，相關技術、材料與供應鏈都可能會發生變化，現在正處於一個可能持續20年的超級周期，後續可能會有1萬倍的成長，但運算能力不太可能增加1萬倍，AI所需的相關電力需求也越來越難滿足。

英特爾 供應鏈 記憶體 台灣

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