叫陣台積！英特爾收購以國量子新創Classiq 打造一站式解決方案

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies。英特爾執行長陳立武高喊，將與Classiq聯手，提供一站式量子運算方案。法人指出，英特爾在量子運算大動作發動併購，強化布局，與台積電（2330）的戰火也將延伸至被譽為產業明日之星的量子領域。

Classiq雖是新創公司，在量子領域已頗復盛名，曾獲選為 Fast Company「Next Big Thing in Tech 2025」，是全球量子軟體領域具代表性的技術公司之一，客戶涵蓋德國汽車製造商BMW與美國電信業者AT&T等。

英特爾、台積電量子相關布局

Classiq主要業務是提供客戶運用其技術編寫程式碼，並在各種類型的量子硬體上進行測試與執行，探索量子運算技術是否有助於改善自身營運。

英特爾表示，收購Classiq之後，將強化英特爾量子硬體布局，並讓客戶更容易在量子電腦上部署英特爾的產品。陳立武強調，與Classiq聯手，將使該公司量子運算事業部轉型為涵蓋完整技術堆疊的量子運算業務，打造一站式服務。

英特爾並未揭露收購Classiq的交易金額，惟雙方預定2027年上半年完成交易。收購案完成後，Classiq將繼續協助客戶開發能在多種量子硬體上執行的程式碼，即便這些硬體來自英特爾的競爭同業。

量子運算透過操控次原子粒子，加速資料運算處理。

儘管這個產業仍處於起步階段，但大型科技公司已日益關注這項技術，希望藉此取得超越傳統電腦算力的優勢。

十多年來，英特爾一直試圖將自身在矽基元件製造方面的優勢，轉化為進軍量子運算領域的競爭力。

英特爾認為，量子運算元件未來將與傳統電腦協調運作，而非全面取代傳統電腦。

英特爾目前專注於一種稱為「自旋量子位元」（spin qubits）的技術。

英特爾衝刺量子布局之際，台積電也正在量子領域鴨子划水，英特爾態勢積極，也讓兩強之間的競逐延伸至量子運算。不過，台積電對於量子運算的策略，核心是扮演最強大的量子晶片專業製造服務與製程夥伴，而非自己去從事上層量子演算法或量子電腦整機的開發。